Nasce Associazione mondiale consulenti del lavoro

Nasce ad Ispica la nuova sede dell'Associazione nazionale dei Carabinieri : Sarà inaugurata ad Ispica la nuova sede dell'Associazione nazionale dei Carabinieri. Mercoledì 29 Maggio una festa aperta a tutta la cittadinanza

Nasce l’associazione Union Agent Football Association Deregulation per tutelare i diritti dei Procuratori sportivi : Il 20 maggio 2019 è nata l’Associazione “Union Agent Football Association Deregulation”, costituita con lo scopo di tutelare i diritti dei Procuratori sportivi. Fino al 2015, infatti, per diventare Procuratori sportivi, era previsto un solo esame costituito da una prova scritta organizzata dalla FIGC. Nel 2015, a seguito del nuovo regolamento degli Agenti adottato dalla FIFA che non prevedeva il rilascio di alcuna abilitazione, anche ...

Nasce L’Associazione Libera Agenti Sportivi : E’ stata costituita, presso lo studio DCF Sport Legal dell’avvocato Cesare Di Cintio, L’Associazione Libera Agenti Sportivi. La medesima è nata per tutelare i diritti di tutti coloro che svolgono professionalmente il lavoro di Agente Sportivo e che nell’espleramento delle loro mansioni siano stati pregiudicati, in passato, o possano esserlo, in futuro. L’assemblea ha eletto come Presidente il dott. Giuseppe Marzotto il quale, all’esito ...

Enna Seconda giornata per il Tale'Tale' Talia. Per gli spettacoli serali debutta al teatro Garibaldi di Enna alle 20 e 30 'Dna- Dove Nasce Ancora' produzione dell'Associazione' : Per gli spettacoli serali del festival Tale' Tale' Talia, ideato dall'associazione l'Alveare e realizzato con il patrocinio e sostegno economico del comune di Enna, Ersu di Enna ed ARS,condotto da ...