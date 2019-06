Napoli | tappeto bianco per il matrimonio e strada chiusa senza autorizzazione | “Nozze

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) La, “”, e ilsteso lungo la carreggiata. “Una cerimonia vergognosa a Montesanto (, ndr) in totale spregio delle regole” è la denuncia del consigliere dei Verdi della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli. “È stato un potenziale problema anche per il passaggio di mezzi di soccorso e forze dell’ordine” hanno aggiunto Salvatore Iodice e Roberto Marino del Municipio II. Borrelli, poi, ha pubblicato un video che mostra lo stato della via alla fine della cerimonia: “Non paghi di aver chiuso arbitrariamente laper la celebrazione, lasciano rifiuti e sporcizia. E chi paga la pulizia? I cittadini napoletani? Direi proprio di no. Stiamo preparando un dossier accurato da indirizzare all’Asia affinchè le spese della pulizia delle strade di Montesanto siano addebitate ai novelli ...

