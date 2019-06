Napoli | Papa Francesco | ' Mediterraneo | vie di fratellanze anziché di muri'

Napoli - il Papa disturbato dal vento : La mozzetta del Papa continua a sollevarsi per il vento, finendo anche in faccia al Pontefice. L'incidente di percorso disturba il suo intervento durante un convegno della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale a Napoli. (Lapresse) Redazione ?

Napoli - il Papa arriva alla facoltà di Teologia : Napoli abbraccia Papa Francesco. Il Pontefice è giunto alla Pontificia facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale dove è relatore e chiude i lavori del convegno di due giorni 'La Teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo'. Ad accoglierlo il cardinale Crescenzio Sepe. (Lapresse) Redazione ?

Napoli - Papa Francesco : 'Dobbiamo dialogare con Islam e ebraismo' : Recentemente Papa Francesco è stato relatore ad un incontro organizzato dalla Pontificia Facoltà di Teologia di Napoli. Andando maggiorente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web dell'agenzia di stampa italiana 'LaPresse', il convegno organizzato dall'università partenopea durava due giorni ed era intitolato "La Teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo". Durante l'incontro, si è ...

Il Papa a Napoli : "Mediterrano mare del meticciato" : Giuseppe Aloisi Papa Francesco, concludendo un convegno teologico a Napoli, ha parlato ancora di accoglienza dei migranti, dialogo interreligioso e società inclusiva. Il pontefice si è augurato la predisposizione nelle facoltà teologiche di corsi di lingua araba e di corsi di lingua ebraica L'attesa è finita: Papa Francesco ha concluso la due giorni di lavori promossa a Napoli dalla Facoltà teologica dell'Italia meridionale, ...

Papa Francesco a Napoli : "Mediterraneo - vie di fratellanze invece dei muri" : Il pontefice parla alla facoltà teologica dell'Italia meridionale, conia la definizione di "Mare del meticciato aperto all'incontro", cita Luther King e ricorda "don Diana, ucciso dalla camorra"

Papa alla facoltà di teologia di Napoli : 9.55 Papa Francesco è in visita a Napoli.Accolto dalla folla alla facoltà di teologia dell'Italia meridionale dove presiederà un convegno. Presenti il sindaco Luigi de Magistris,il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca,oltre all'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. Il Papa ha fatto gli auguri di buon onomastico al sindaco essendo oggi San Luigi. Ha strettto la mano a molti fedeli assiepati lungo le transenne, ...

