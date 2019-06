Napoli | nata nel rifugio antiaereo durante la guerra | la storia di Ketty

Napoli - sgominata la rete del boss Di Lauro : in cella killer e fiancheggiatori - 13 arresti : Una rete in grado di assicurare per quasi quindici anni la latitanza di Marco Di Lauro. Un network in grado di riciclare proventi del denaro sporco - droga ed estorsioni - ed assicurare entrate ai...

Napoli - sgominata la rete del boss Di Lauro : in cella killer e fiancheggiatori - 15 arresti : I carabinieri del Ros e del Reparto Operativo di Napoli hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 indagati, emessa dal Gip del Tribunale di...

Napoli ingannata da Sarri è roba da Facebook. La vita è un’altra cosa : Cerchiamo di essere più chiari, caro Max, cari amici Napolisti. Chi ha ingannato chi? Mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Non credo che Napoli sia caduta più di tanto nella trappola Sarrista. Lo so, lo so, ho contro tutti, perfino la Treccani che recita, alla voce “Sarrismo”: “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; per estensione, l’interpretazione ...

Lorenzo Insigne - addio al Napoli per il Psg? Ecco la giornata decisiva per il suo futuro : Una bomba di mercato, quella che scuote Napoli: il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere a Parigi, al Paris-Saint Germain. Il club transalpino, infatti, ha messo gli occhi sul gioiello dei partenopei. Al Psg, Insigne ritroverebbe Marco Verratti e potrebbe giocarsi la Champions League. La notizia

La bimba ferita a Napoli è tornata a casa : Noemi, la bimba di 4 anni ferita gravemente il 3 maggio scorso in una sparatoria in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall'ospedale pediatrico Santobono dove era rimasta diversi giorni in Rianimazione prima di essere trasferita in un reparto di degenza ordinaria. La piccola è stata sottoposta agli ultimi esami, che hanno dato buoni risultati, per cui ha potuto tornare a casa dove proseguirà le cure prescritte. Ha rischiato ...

Napoli - Noemi è tornata a casa : Il lieto fine è arrivato: la piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita per errore il 3 maggio, durante un agguato di camorra, in piazza Nazionale, a Napoli, è tornata a casa con la mamma e il papà. Dopo gli ultimi esami, tra cui una spirometria, è stata dimessa dall’ospedale Santobono. I genitori sono finalmente sollevati: «Finalmente siamo a casa e speriamo di riposare: non ci sembra vero», hanno fatto sapere attraverso l’avvocato ...

Noemi è tornata a casa. La bambina colpita in una sparatoria a Napoli è stata dimessa : Noemi, la bambina di quattro anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio, ha lasciato l’ospedale Santobono ed è tornata a casa. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. La piccola è stata sottoposta agli ultimi esami che hanno dato il via libera alle dimissioni. Leggi anche...L'uomo accusato di aver sparato a Noemi: "Io non c'entro niente" Lo scorso 10 ...

Napoli - Noemi è tornata a casa : la bimba ferita a piazza Nazionale dimessa dal Santobono : Noemi, la bambina di quattro anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio, ha lasciato l'ospedale Santobono ed è tornata a casa a Poggioreale, poco distante da...

Napoli - impennata delle temperature : ospedali in allerta - allarme dei medici di famiglia : «Se di questi tempi siamo abituati a sopportare l’aumento delle temperature, quello che si sta verificando va oltre ogni aspettativa e la previsione di una nuova impennata della colonnina di mercurio ci spinge a chiedere grande attenzione ai nostri assistiti». A mettere in guardia dal caldo africano di queste, ma soprattutto delle prossime settimane, sono i medici della sezione di Napoli della Federazione Italiana dei medici di medicina Generale ...

Universiadi a Napoli - il sindaco scalpita : «Il 3 luglio una giornata storica» : «Il 3 luglio sarà una giornata storica per Napoli, è il giorno dell'inaugurazione delle Universiadi Napoli 2019». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de...

Elena Sofia Ricci impegnata nella città di Napoli per girare una fiction : La città di Napoli sta diventando lo sfondo delle fiction di successo della Rai ma anche di pellicole cinematografiche. Un esempio si ritrova ne 'I bastardi di Pizzofalcone', serie tv tratta dai libri di Maurizio De Giovanni e vede come protagonista l'attore Alessandro Gassmann. Le novità non sono terminate ed è arrivata la troupe della fiction inedita dal titolo 'Vivi e lascia vivere'. Le riprese cominciate sul lungomare hanno una durata di ...

Bologna-Napoli streaming e tv - dove vedere la 38a giornata Serie A : dove vedere Bologna – Napoli streaming e tv, 38a giornata Serie A Bologna Napoli streaming| Bologna – Napoli si disputerà sabato 25 maggio alle ore 20.30. Il Bologna è salvo e il Napoli è matematicamente secondo: insomma c’è poco da dire. Per quest’ultima uscita di queste due compagini ci aspettiamo a questo punto tanto spettacolo. Bologna – Napoli in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà ...

Bologna-Napoli streaming e tv - dove vedere la 38a giornata Serie A : dove vedere Bologna – Napoli streaming e tv, 38a giornata Serie A Bologna Napoli streaming| Bologna – Napoli si disputerà sabato 25 maggio alle ore 20.30. Il Bologna è salvo e il Napoli è matematicamente secondo: insomma c’è poco da dire. Per quest’ultima uscita di queste due compagini ci aspettiamo a questo punto tanto spettacolo. Bologna – Napoli in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà ...

Calciomercato Napoli – Affare Theo Hernandez - telefonata Giuntoli-Quilon! La soffiata : “Si può fare!”. I dettagli : Calciomercato Napoli trattativa Theo Hernandez L’edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta di un buon rapporto operativo tra Cristiano Giuntoli ed il manager Manuel Garcia Quilon, sul possibile futuro in azzurro di Theo Hernandez: “Si può fare, e si vedrà se poi si concluderà veramente, ma intanto agli amici degli amici è stato confessato che «si è entrati ben dentro una trattativa» che va comunque definita e che però ...