Motocross | Risultato GP Germania 2019 | Gajser non concede sconti e fa sua gara-1 davanti

Motocross - GP Lettonia 2019 : risultato gara-2. Gajser trionfa e rafforza la leadership iridata. Cairoli cade e si ritira - Herlings non parte : Tim Gajser ed ancora Tim Gajser. Lo sloveno fa sua gara-2 del GP di Lettonia 2019, nono round del Mondiale di Motocross classe MxGP. Sul tracciato di Kegums, l’alfiere della Honda ha vinto d’autorità precedendo di 2″189 il redivivo francese Romain Febvre (Yamaha) e l’altro alfiere della casa nipponica Jeremy Seewer (+2″738), a lungo in testa alla run e tra i protagonisti assoluti di questa seconda manche. A ...

Motocross - GP Lettonia 2019 : risultato gara-1. Herlings torna alla vittoria - Cairoli 3° guadagna punti su Gajser! : Jeffrey Herlings ha vinto la gara-1 del GP Lettonia 2019, tappa del Mondiale Motocross che si sta disputando a Kegums. Il fuoriclasse olandese, ritornato in pista soltanto settimana scorsa dopo un lungo stop per infortunio, ha fatto centro in sella alla sua KTM e ha potuto festeggiare al termine di una corsa spettacolare che si è risolta soltanto nel finale con un grande sorpasso sullo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha). Tony Cairoli ha conquistato ...

Motocross - GP Portogallo 2019 : risultato gara-2 - doppietta di Gajser - Tony Cairoli secondo e con nuova caduta ad Agueda : E’ lo sloveno Tim Gajser a festeggiare al termine della seconda manche del GP del Portogallo di MXGP, sesto appuntamento del Mondiale 2019 di Motocross. Sul tracciato di Agueda (Portogallo), l’alfiere della Honda ha concesso il bis dopo essersi aggiudicato gara-1, mettendo in mostra grande velocità e consistenza. Gajser, come accaduto nella run-1, ha sfruttato al meglio un errore del nostro Tony Cairoli, caduto nelle fasi concitate ...

Motocross - GP Portogallo 2019 : risultato gara-1. Tim Gajser sfrutta l’errore di Cairoli e torna a vincere - 10° Lupino : Tim Gajser si aggiudica la prima manche del Gran Premio del Portogallo 2019 al termine di una corsa spettacolare ed incerta fino all’ultimo giro, accorciando le distanze in classifica generale a -37 punti nei confronti del leader Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato della KTM si è dovuto arrendere allo sloveno della Honda per 1.197 dopo aver comandato la gara a lungo, per poi pagare a caro prezzo una piccola indecisione in fase ...