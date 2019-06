Morte bimba di otto mesi | arrestato il papà 

lastampa

(Di domenica 23 giugno 2019) È statoGiuseppe Passariello, il padre delladimorta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno). Laera arrivata all’ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni. L’uomo, insieme alla moglie Imma Monti, da ieri era indagato per omicidio. L’arresto in carcere è scattato per pericolo di fuga....

Fontana3Lorenzo : Una notizia che non avrei mai voluto leggere. Provo enorme dolore per la morte dell'appuntato Emanuele Anzini. Preg… - Antonio_Tajani : Profonda tristezza e dolore per la morte dell’appuntato Emanuele Anzini, travolto e ucciso da un’auto mentre faceva… - DavoodK05366752 : RT @LaStampa: L’uomo e la moglie erano indagati per omicidio. -