Mondiale U21 di Beach Volley – Gli azzurri Windisch-Di Silvestre d’argento in Thailandia

(Di domenica 23 giugno 2019)-Diconquistano l’argento alunder 21 Nel Campionato del Mondo under 21 di Undon Thani, in, si chiude con una bella medagliail percorso di Jakobe Alberto Di, usciti sconfitti questa mattina contro i brasiliani Rafael-Renato 2-0 (21-11, 21-15), quest’ultimo campione del mondo di categoria per la seconda volta consecutiva, dopo il successo del 2017 in coppia con Adrielson. Un secondo posto arrivato al termine di una gara approcciata meglio dai brasiliani, i quali si sono dimostrati complessivamente superiori, ma che segna un punto importante nella crescita dei dueni. Alla viglia del torneo, infatti, un traguardo simile era quantomeno inaspettato, soprattutto se si considera che i due atleti solitamente non gareggiano in coppia insieme nelle competizioni nazionali ed ...

