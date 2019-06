Molise senza medici, ministro Trenta conferma: “C’è la possibilità di inviare militari” (Di domenica 23 giugno 2019) In visita a Campobasso, il ministro Elisabetta Trenta ha confermato che si sta cercando una soluzione per coprire il buco di organico degli ospedali del Molise: “Stiamo esaminando la possibilità di inviare medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione”. (Di domenica 23 giugno 2019) In visita a Campobasso, ilElisabettahato che si sta cercando una soluzione per coprire il buco di organico degli ospedali del: “Stiamo esaminando ladimilitari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione”.

“Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla”: è quanto ha detto oggi, da Campobasso, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, arrivata in città per assistere alla sfilata dei “Misteri”. L'emergenza molisana è venuta alla ribalta all’inizio di giugno: a rischio chiusura ci sono due ospedali per la mancanza di ortopedici, chirurghi, ginecologi e anestesisti.



L’intervento dei medici militari era stato richiesto dal commissario alla sanità della Regione – “Mancano ortopedici, chirurghi, ginecologi, anestesisti e infermieri, e con l'arrivo dell'estate la situazione non può che peggiorare – aveva detto il commissario ad acta della sanità molisana, Angelo Giustini -. L'evidente contrazione di risorse mette sempre più a rischio il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza”. Appunto per evitare la chiusura di alcuni reparti il Molise potrebbe ricorrere all'utilizzo di medici militari. “L’inappropriata programmazione sanitaria del passato ha portato a concorsi deserti e carenza oggettiva di specialisti. Una carenza che può portare alla chiusura dei reparti di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Isernia e Termoli, poi a seguire le altre specialità con la chiusura di altri reparti”, aveva aggiunto Giustini a inizio mese spiegando di aver appunto chiesto il supporto d