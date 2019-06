Molise | manca il personale sanitario negli ospedali Ministro Trenta | “Stiamo pensando di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Medici militari per rispondere alla carenza diin. Ad annunciare che il governo sta vagliando anche questa possibilità è stato ildella Difesa, Elisabetta, a Campobasso in visita privata per assistere alla sfilata dei Misteri. “Stiamo esaminando la possibilità di inviare inmedici militari per far fronte alla carenza di– ha detto -, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla”. Sanità, neolaureati a partita Iva e caccia ai medici nell’Europa dell’Est: le soluzioni low cost per tappare i buchi nell’organico L’idea del ministero nasce da una carenza diche nella Regione va avanti da mesi. Già ad aprile, il direttore generale ...

