Misano SBK | tripletta Kawasaki

(Di lunedì 24 giugno 2019) 1-54-91 e terno secco sulla ruota di. Le tre verdone della casa di Akashi, infatti, oggi hanno monopolizzato il podio d’Italiasorride alla. Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Leon Haslam tingono di verde il podio della tappa numero sei del mondiale SBK. Ed è storia. Alvaro Bautista, non senza rimpianti, rimane a guardare dalle retroguardie a conferma di una sensazione espressa qualche ora prima con un «Il campionato è lungo e bisogna fare i conti con gli errori». Ipse dixit. Il britannico attualmente in testa alla classifica perde il posteriore e dice addio ai sogni di vittoria. Ma tant’è. The show must go on.Bentornato Rea!Già la vittoria di ieri, nonostante la pioggia, aveva fatto ben sperare. Il recupero di 9 punti sul leader Alvaro Bautista, sono stati un antipasto. Oggi, infatti, Jonathan Rea ha ulteriormente rosicchiato il gap tra lui e il ...

