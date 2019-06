Minibot | Giorgetti scredita Borghi | «C' è ancora chi gli crede? Non sono verosimili»

Giorgetti straccia i Minibot : "Non sono verosimili - c'è ancora chi crede a Borghi?" : "Se si potessero fare, lifarebbero tutti". Così il sottosegretario leghista allo Sport ha commentato con una battuta l'idea delpresidente leghista della commissione Bilancio della Camera

Minibot - Giorgetti sconfessa Borghi : “C’è ancora chi gli crede? Non verosimili”. Il collega replica : “Salvini è d’accordo” : Giancarlo Giorgetti sconfessa Claudio Borghi sui Minibot. Il sottosegretario leghista ha liquidato con una battuta l’idea del presidente della commissione Bilancio della Camera: “C’è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i Minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti”. A neanche una settimana dall’ultima da quando Borghi aveva ‘calendarizzato’ l’introduzione per pagare i debiti ...

Confindustria - De Luca sfotte Giorgetti : «Minibot? Noi a Napoli vi paghiamo in sesterzi» : La solidarietà del governatore campano, Vincenzo De Luca, al sottosegretario a Palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti perché gli tocca convivere nel governo con i grillini. Ma anche,...

Giancarlo Giorgetti : Minibot non sono anticamera per uscita da euro : Giancarlo Giorgetti: I minibot non sono l'anticamera per l'uscita dall'europa e da euro. sono proposte da discutere, come Monopoli che si gioca in due

Lega - Giorgetti : “Minibot? Non sono anticamera uscita euro. Salvini? Deve riaggiustare rotta - leadership sono cicliche” : “I minibot non sono anticamera della uscita né dalla Ue, né dall’euro. sono semplicemente il tentativo di risolvere un problema, e cioè il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione che non abbiamo creato noi. E su cui siamo disposti a discutere. Io infatti ho dichiarato che i minibot non sono la Bibbia“. sono le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato dal giornalista ...

De Luca : “Minibot? A Napoli siamo pronti con talleri e sesterzi”. E si rivolge a Giorgetti : “A Giorgè - dicci la verità” : “Minibot? Noi a Napoli abbiamo già chi ha deciso di battere moneta, quindi noi siamo pronti a pagarvi in talleri e sesterzi. Vi abbiamo anticipato”. Così, al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, il presidente della Regione Campani, Vincenzo De Luca, si rivolge scherzosamente al sottosegretario della presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ironizzando sui minibot, voluti dalla Lega, e sul progetto di ...

Giorgetti : Minibot non per uscire da Ue : 13.38 "I minibot non sono l'anticamera dell' uscita dall'Europa né dall'Euro. E' semplicemente un tentativo di risolvere un problema, il debito della pubblica amministrazione, che non abbiamo creato noi". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti,al convegno dei giovani industriali. "Sono proposte che abbiamo fatto per discuterne",aggiunge. Su un commissario italiano nella nuova Commissione Ue:"L' Italia ha ...

Minibot - Giorgetti : è una soluzione per i pagamenti. Salvini : piacciono agli italiani : L’idea della Lega di istituire titoli di Stato di piccolo taglio per i debiti della Pa è stata bocciata dal presidente della Bce Draghi e da Confindustria, oltre che da Moody’s...