Milano | l' ospedale cade a pezzi | piove dentro il Sacco | crolli in diversi reparti della

Maltempo - violenti temporali a Milano : crollano pannelli dei controsoffitti dell’ospedale Sacco : Alcuni pannelli dei controsoffitti dei reparti di Medicina, della sala d’attesa del pronto soccorso e della sala d’attesa pediatrica dell’ospedale Sacco di Milano sono parzialmente crollati nel pomeriggio di oggi a causa di infiltrazioni dovute al Maltempo. Un crollo si e’ verificato anche nella rimessa delle automediche. Non risultano feriti. Per trasportare i pazienti dal pronto soccorso al reparto di Emodinamica, ...

Milano. Area verde più bella con cento alberi di fronte all’ospedale San Paolo : È stato presentato a Palazzo Marino il progetto di arricchimento di un’Area verde a cura di Mellin. L’impegno dell’azienda, nell’ambito

Milano - rissa al matrimonio per una battuta sull'abito della sposa : cognato in ospedale : Una battuta di troppo, e il matrimonio finisce in rissa: è successo domenica sera, in un agriturismo immerso nel Parco del Ticino, a Robecco sul Naviglio. Il banchetto nuziale sarebbe sfociato...

Milano - ordina gazzosa nella bottiglia c’è dell’acido : 14enne finisce in ospedale : ordina una bottiglia di gazzosa ma dentro c’era dell’acido. È accaduto a un 14enne che la sera di martedì 28 maggio in un bar di via Lambro, a Milano. Il ragazzo si è precipitato in bagno in preda a dolori lancinanti. Il padre ha spiegato ai carabinieri di non aver capito cosa stesse succedendo: si è reso conto quando ha assaggiato il liquido e ha avuto la stessa reazione. I due – come riporta il Corriere della Sera – ...

Milano. Epatite A in una materna in zona Navigli : due bambini in ospedale : Due bambini sono finiti in ospedale a Milano. Sono due piccoli alunni di una scuola materna. Sono due dei tre

A Milano epatite A in scuola materna : un bambino in ospedale : Almeno tre casi di epatite A sono stati riscontrati in una scuola materna di Milano, in zona Navigli. L’Agenzia di tutela della salute ha attivato un ambulatorio dedicato per somministrare gratuitamente, fra domani e lunedì, il vaccino anti-epatite A al personale e tutti i bambini della scuola, oltre un centinaio. Dei piccoli infettati dal virus, a quanto si apprende, uno è ricoverato in ospedale. L'articolo A Milano epatite A in scuola ...

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove il 30 aprile era stato ricoverato e operato per un’occlusione intestinale. All’uscita dall’ospedale il leader di Forza Italia ha detto di stare bene e di avere intenzione di partecipare

Silvio Berlusconi è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per occlusione intestinale : Stamattina Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato per un’occlusione intestinale. L’intervento è stato «risolutivo», ha fatto sapere attravero una nota diffusa in serata; verrà dimesso nei prossimi giorni. Il San Raffaele è l’ospedale

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano 'passerà la notte in ospedale' : nuovamente in ospedale oggi . L'ex premier è ricoverato al di dove sarebbe arrivato in ambulanza. Per l'entourage di Forza Italia si tratterebbe di una colica renale acuta. Alle 14 di oggi è prevista ...

Berlusconi in ospedale a Milano. «Controlli dopo una colica renale acuta» : Silvio Berlusconi nuovamente in ospedale oggi. L'ex premier è ricoverato al San Raffaele di Milano dove sarebbe arrivato in ambulanza. Per l'entourage di Forza Italia si...

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano : Stamattina Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il Corriere della sera scrive l’ex presidente del Consiglio è stato trasportato in ambulanza, e che al momento le sue condizioni non sono note. Secondo Repubblica, Berlusconi ha sofferto di una