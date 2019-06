Milan | Ceballos e Torreira sogni costosi | per Veretout si sarebbe entrati nel vivo

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Il calciomercato delsi muove a centrocampo. Daniè il nuovo sogno,il pupillo di Giampaolo,l'uomo d'ordine per cui si sta combattendo una dura battaglia con la Roma. Il 4-3-1-2 del neo-tecnico rossonero ha bisogno di piedi buoni e classe, e così Maldini, Boban e Massara stanno cercando i profili giusti, scandagliando il mercato in Italia e in Europa. Svanito Sensi - vicinissimo all'Inter di Conte dopo il blitz con il Sassuolo degli ultimi giorni - i principali candidati oraro tre calciatori con caratteristiche diverse, ma uniti dal filo conduttore di una grossa tecnica di base. Il nuovosarà improntato sul palleggio e sul possesso palla, dovrà gestire il pallone mandando gli attaccanti in porta con manovre veloci e precise. Il nuovo allenatore rossonero ha idee precise, e con la rosa a disposizione in questo momento farebbe molta fatica a ...

FBiasin : #Maldini atterra alle 16.24 da Madrid, in 22 ore il #Milan è vicino a: Isco, Ceballos, Hernandez, Asencio, Borja ma… - Gazzetta_it : #Mercato, #Milan in pressing su #Ceballos: potrebbe arrivare in prestito - Gazzetta_it : #mercato #Milan, missione a #Madrid: l’obiettivo è Dani #Ceballos #Real -