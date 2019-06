Meteo Italia | nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord

Maltempo - i Verdi : “in Europa il tema climatico è una priorità - l’Italia resta sorda nonsotante fenomeni Meteo estremi” : “Grandine che ricopre i campi e le strade come se fosse neve dopo che un’ora prima la temperatura era a 35 gradi, è accaduto in Basilicata come in Piemonte, fiumi che straripano e città allagate, mentre ieri il consiglio d’Europa convocato per raggiungere un accordo sulla questione clima fallisce per l’opposizione dei paesi di Visegrad che sono gli alleati di Salvini”. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ...

Allerta Meteo - FOCUS su Nord Italia e Balcani - oggi pomeriggio il clou del maltempo : grandine molto grande e tornado in Pianura Padana : Allerta Meteo – Un’ondata di maltempo estremo sembra molto probabile su parti del Nord-Est Italiano e del Nord della Penisola Balcanica. Mentre la maggior parte del continente europeo è dominata da una forte dorsale, un’area di bassa pressione poco profonda ma ben definita attraversa il Nord Italia e continua verso il Nord dei Balcani durante la giornata odierna, supportando una diffusa attività convettiva. Sul Nord Atlantico è posizionata una ...

Meteo weekend : Lucifero si abbatte sull’Italia - bolla africana con temperature bollenti : Fino a sabato caldo intenso al Sud e rischio temporali sul Settentrione. Dalla prossima settimana ondata di calore che si estenderà anche a Nord. La temperature salgono fino a 36-37 gradi.

Meteo - Lucifero in arrivo : temperature in Italia ancora in salita : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni non sono affatto incoraggianti. Sarebbe, infatti, in arrivo un anticiclone africano che porterà ad un ulteriore aumento delle temperature. Tra pochi giorni l’Italia sarà “invasa” da Lucifero, questo il nome datogli. Nei prossimi giorni assisteremo ad una fase storica dal punto di vista Meteo: con l’arrivo di Lucifero assisteremo a temperature oltre i 40°C. Scopriamo subito qual è l’evoluzione ...

Meteo : in arrivo forti temporali al Nord Italia : Un temporaneo cedimento barico caratterizzerà il tempo sulle regioni del Nord Italia in questo fine settimana. Sabato sarà la giornata con maggiore instabilità. Vediamo nel dettaglio cosa ci...

Meteo - ondata di caldo si abbatte sull’Italia ma nel weekend tornano i temporali al nord : Con l'avvio del solstizio d’estate, un nova ondata di caldo attraverserà l'Italia facendo nuovamente salire le temperature. Nonostante questo quadro Meteorologico, la Penisola non sarà risparmiata da improvvisi annuvolamenti a nord, in particolare sull'arco alpino, che nelle prossime ore daranno vita a una fase temporalesca che interesserà molte zone soprattutto tra Piemonte e Veneto.

Meteo Italia LIVE : forti temporali pomeridiani in Lombardia - Veneto - Abruzzo e Puglia : forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie Regioni d’Italia in queste ore: la Lombardia settentrionale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Abruzzo, la Puglia e la Basilicata. Il temporale più forte è stato sicuramente quello che nel primo pomeriggio ha scaricato 50mm di pioggia a Grottaglie (Taranto), mandando in tilt con i fulmini la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Brindisi, dove tutti i treni sono stati ...

Previsioni Meteo - fine Giugno da incubo : in arrivo un’ondata di caldo di proporzioni storiche sull’Italia : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Francia con grandine e piogge torrenziali e la Croazia con nubifragi e fulmini, Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Un ampio livello di Allerta 1 per il Nord Italia, i Balcani, l’Austria meridionale e la Svizzera meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per parti di Paesi Bassi, Germania, Danimarca e ...

Meteo - sole in tutta Italia. Da giovedì temperature torride : Il sole è protagonista in tutte le regioni italiane anche se le temperature oggi e domani non saranno eccessivamente alte. A partire da giovedì, invece, aumenteranno anche significativamente.

Meteo Protezione Civile domani : aumenta l'instabilita' sull'Italia : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo più instabili con rovesci e temporali che si svilupperanno soprattutto nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi, sia alpini che...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : temperature sopra la media fino a fine Giugno in tutta Italia : Dopo una prima metà di Giugno rovente al Centro-Sud e il forte maltempo al Nord della settimana in corso, le temperature resteranno al di sopra della media in tutto il Paese fino alla fine del mese. Dall’ultima settimana di Giugno, poi, il regime pluviometrico si riporterà all’interno del range del periodo in tutta Italia. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 17 Giugno al 17 luglio. 17 – 23 Giugno ...

Estate - turisti in calo in Italia : colpa del Meteo 'pazzo' e dei competitor : Secondo le stime elaborate da Cst per Assoturismo Confesercenti, tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze...