Meteo | dopo i forti temporali arriva il Sole | domenica stabile e calda 40°C in

Maltempo - la situazione Meteo migliora in Lombardia dopo i nubifragi di stamattina : Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, la nuvolosità rimane diffusa, in graduale dissolvimento verso il tardo pomeriggio e la sera, salvo addensamenti sui rilievi e parte della pianura orientale. Precipitazioni da deboli a ...