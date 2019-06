Medagliere European Games 2019 | quattro ori per l’Italia | che rimonta degli azzurri!

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PIOGGIA D’ORO! Tris di vittorie tra arco - ciclismo e trap femminile! L’Italia vola nel Medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.45 TENNISTAVOLO – Eliminata l’azzurra Anna Piccolin battuta 4-1 (11-7, 4-11, 11-7, 11-5, 11-4) dalla russa Mikhailova 15.43 ATLETICA – L’Italia chiude al terzo posto il suo girone del Dynamic New Athletics e dunque dovrà passare dai ripescaggi perchè alla semifinale andavano DIRETTAmente i vincenti di ogni gruppo e le migliori ...

Medagliere European Games 2019 : la classifica aggiornata. Primo bronzo per l’Italia : Gli European Games, scattati venerdì 21 a Minsk, hanno iniziato ad assegnare i primi titoli: nella giornata odierna inaugureranno il Medagliere le prove miste del tiro a segno, poi sarà la volta di tiro con l’arco, ginnastica, ciclismo su strada femminile. Nel pomeriggio ecco i primi podi di judo (validi come Europei) e sambo. Primo oro alla Russia nella pistola mista del tiro a segno e arriva anche la prima medaglia per l’Italia con ...