Mattia Binotto F1 | GP Francia 2019 | “Stiamo sviluppando nella direzione giusta Come si

Formula 1 – Mattia Binotto chiude il caso Vettel : “delusi per la Ferrari - i tifosi e questo sport meglio non andare oltre” : Mattia Binotto chiude il caso riguardante la penalizzazione di Vettel in Canada: il team principal della Ferrari taglia corto mostrando però tutta la sua delusione per l’esito del giudizio sul ricorso presentato alla scuderia di Maranello Amarezza e delusione, sono questi i sentimenti che dominano il mood in casa Ferrari a Le Mans. In attesa che, magari, i risultati in pista regalino qualche motivo per sorridere, tiene banco la ...

VIDEO Mattia Binotto sull’istanza respinta : “Siamo delusi e amareggiati - non commento oltre” : Poche parole pronunciate da Mattia Binotto dopo che ha ricevuto la notizia che è stata respinta l’istanza pronunciata dalla Ferrari riguardo alla penalità inflitta a Sebastian Vettel in Canada. Il team principal della Scuderia di Maranello è stato molto chiaro: “Siamo delusi e amareggiati, soprattutto per i tifosi“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Mattia Binotto. VIDEO DICHIARAZIONI Mattia ...

F1 - Mattia Binotto sull’istanza respinta : “Scontenti e delusi per tutti i tifosi. Non vale la pena commentare” : La Ferrari è letteralmente infuriata per la decisione presa dai Commissari della FIA che hanno rigettato l’istanza presentata dal Cavallino Rampante, la Scuderia di Maranello aveva presentato sette documenti per dimostrare che la penalità inflitta a Sebastian Vettel in Canada era illegittima ma il verdetto di Montreal è stato confermato: cinque secondi al tedesco che ha così perso la vittoria in favore di Lewis Hamilton. Emanuele Pirro e ...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel vincitore morale” : Delusione e rammarico nelle parole di Mattia Binotto al termine del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale F1 2019. Il n.1 della Ferrari ha espresso comunque la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel fine settimana e ha sottolineato come la penalità di 5” comminata a Sebastian Vettel, che è costata la vittoria al pilota tedesco, non tolga nulla all’ottima prestazione. Nelle prossime tappe sarà importante lasciarsi ...

Mattia Binotto F1 - GP Canada 2019 : “Vettel è il vincitore morale. Commissari duri con Ferrari? Dipende” : La Ferrari conclude il GP del Canada 2019 con il secondo posto di Sebastian Vettel e la terza piazza di Charles Leclerc. Il tedesco si trovava in testa alla gara quando però ha commesso un errore, ha stretto Lewis Hamilton al muro ed è stato così penalizzato di 5 secondi: la vittoria è sfumata per l’alfiere della Rossa e il successo è andato al britannico della Mercedes. Non mancano le polemiche per la discussa decisione della commissione ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel ha effettuato un giro perfetto” : Mattia Binotto è a metà tra lo stupito e il soddisfatto al termine delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal il Team Principal della Ferrari ha commentato con lucidità quanto è avvenuto nel corso del time-attack sottolineato le qualità di Sebastian Vettel, nel raggiungimento della p.1. VIDEO Mattia Binotto: LE DICHIARAZIONI AL TERMINE DELLE QUALIFICHE Clicca qui per ...

Mattia Binotto F1 - GP Canada 2019 : “Sorpresi da questa pole position. Vettel ha fatto un giro perfetto” : Inutile negarlo, c’è grande soddisfazione nel clan Ferrari, dopo la pole position ottenuta dal tedesco Sebastian Vettel nel settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal (Canada), il teutonico ha siglato un giro semplicemente sublime, sorprendendo per come sia riuscito a gestire la situazione in un momento molto particolare, di dominio assoluto della Mercedes. Oggi, però, la scena è per il Cavallino Rampante e la ...

F1 - Mattia Binotto : “Daremo il meglio in Canada per metterci alle spalle gli errori del passato” : Il settimo weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina. Sul tracciato di Montreal (Canada) il Circus si esibirà e la Ferrari dovrà cercare di riscattarsi. Un inizio di stagione poco brillante per la Rossa, che ha dovuto subire il netto 6-0 della Mercedes su ogni tipologia di pista. Sull’asfalto canadese, dunque, un fine settimana in cui la speranza è sempre la stessa: andare forte e cercare di risalire la china. A Montecarlo, ...

F1 - Mondiale 2019 : Mattia Binotto - il capro espiatorio della disorganizzazione in Ferrari : 6-0, palla al centro? In questo caso siamo ai limiti della manifesta superiorità. La situazione nel Mondiale di F1 2019 tra Mercedes e Ferrari è questa: le Frecce d’Argento dominano e continuano a vincere e il Cavallino Rampante è in cerca di un qualcosa che non c’è. La macchina non è performante come la W10. Le ragioni sono diverse: dall’assenza di carico aerodinamico sull’avantreno, passando per l’uso di una ...

F1 - Mondiale 2019 : Mattia Binotto - il capro espiatorio della disorganizzazione in Ferrari : 6-0, palla al centro? In questo caso siamo ai limiti della manifesta superiorità. La situazione nel Mondiale di F1 2019 tra Mercedes e Ferrari è questa: le Frecce d’Argento dominano e continuano a vincere e il Cavallino Rampante è in cerca di un qualcosa che non c’è. La macchina non è performante come la W10. Le ragioni sono diverse: dall’assenza di carico aerodinamico sull’avantreno, passando per l’uso di una ...

VIDEO Mattia Binotto arrabbiato : “La Ferrari non può commettere errori come quelli di Monaco” : Ieri la Ferrari ha commesso un clamoroso errore durante le qualifiche del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Gli uomini in rosso hanno deciso di trattenere Charles Leclerc credendo che il tempo realizzato bastasse per passare il primo taglio e invece il monegasco è stato eliminato nel Q1: oggi sarà chiamato a una clamorosa rimonta dalle retrovie. Sbaglio importante nel box del Cavallino Rampante, apice di un inizio di stagione davvero ...

VIDEO Mattia Binotto : “Charles Leclerc diventerà un pilota competo - deve fare esperienza” : La stagione della Ferrari è incominciata molto male con prestazioni sottotono mentre la Mercedes ha conquistato cinque doppiette consecutive. Charles Leclerc ha debuttato al volante della Rossa, ha commesso un errore importante durante le qualifiche di Baku ed è stato sfortunato in Bahrein quando è stato abbandonato dalla vettura. Il team principal Mattia Binotto ha parlato di lui ai microfoni di Sky Sport: “Charles Leclerc deve fare ...

F1 - Mattia Binotto : “Stiamo già lavorando alla Ferrari del 2020” : Che l’annata della Ferrari non sia proprio delle migliori, in tempi recenti, lo si vede dai risultati: mai in grado di sovvertire il predominio della Mercedes, la Rossa di Maranello sembra già sul punto di abbandonare, a maggio inoltrato, ogni sogno di andare a caccia di quel Mondiale piloti che manca dal 2007, quando Kimi Raikkonen lo conquistò in una rocambolesca ultima gara a Interlagos, in Brasile. In vista del GP di Monaco, dunque, ...