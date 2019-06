Matteo Salvini il leader italiano più amato in Francia | il sondaggio che fa sussultare

Mara Carfagna e Giovanni Toti - scontro al vertice di Forza Italia sul rapporto con Matteo Salvini : Il giro di vite imposto da Silvio Berlusconi in Forza Italia, con le nomine di Giovanni Toti e Mara Carfagna a coordinatori nazionali, non placa le polemiche interne al partito azzurro. Già, perché i due si trovano agli antipodi circa un punto decisivo per il futuro del partito: il rapporto con Matt

Matteo Salvini minaccia di querelare Luigi Di Maio : la resa dei conti tra vicepremier : Tutto parte da un audio pubblicato da fanpage.it. In un albergo a Terni, durante un' assemblea con trecento attivisti del M5S (la prima di una serie che dovrebbe portare alla riorganizzazione del Movimento), Luigi Di Maio non si tiene. Ce l' ha soprattutto con Alessandro Di Battista, del quale non h

Alessandro Di Battista insulta Matteo Salvini : "Si metterà i tacchi". E sul governo : "Non dura" : Secondo Alessandro Di Battista, siamo ai titoli di coda: "Il governo dura? Non lo so: perché vedo Matteo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni. E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l'idea di mandare tutto all'aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto g

Matteo Salvini - sfida a Unione Europea e M5s : "Anticipare la manovra in estate - non c'è tempo da perdere" : L'ultima pesantissima sfida di Matteo Salvini arriva di sabato sera. "All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta", premette il ministro dell'Interno. Dunque, la bomba: "La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da

ELISA ISOARDI CONTRO I GABBIANI DI ROMA/ Come Matteo Salvini : 'Sembra Jurassic Park' : ELISA ISOARDI CONTRO i GABBIANI di ROMA: conduttrice de 'La prova del cuoco' sulla stessa lunghezza d'onda dell'ex fidanzato Matteo Salvini.

Matteo Salvini prende il posto di Luigi Di Maio : "Entro luglio inviterò i sindacati al Viminale" : Matteo Salvini "prende il posto" di Luigi Di Maio. I sindacati manifestano a Reggio Calabria contro la disoccupazione, a rispondere dovrebbe essere il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e invece ci pensa Salvini, nonché il ministro dell'Interno. Il leader della Lega invita le sigle al Vi

Matteo Salvini - meglio un video (falso) di maltrattamenti sugli animali che un post sui problemi reali : Posso scegliere cosa darti da mangiare. Come cibarti e come farti venir su. Se scrivo, o parlo, posso scegliere come catturare la tua attenzione, come coinvolgerti nella discussione, come elettrizzarti. Come farti dannare per la rabbia. Come farti gioire. Matteo Salvini, che è maestro indiscusso degli emoticon, ieri ha postato un video di un cane legato a un auto e portato verosimilmente alla morte. Salvini sa che cani e gatti, e ogni discorso ...

Dopo Matteo Salvini anche Elisa Isoardi infuriata a causa dei gabbiani di Roma : “Sono condor - a volte ho paura per il mio cane” : Chissà se il detto “chi si somiglia si piglia” vale anche quando due si sono lasciati. A giudicare dalle dichiarazioni di Elisa Isoardi a proposito del degrado di Roma sembrerebbe proprio di sì: la conduttrice ha detto all’AdnKronos di quanto la presenza dei gabbiani nella Capitale stia diventando insopportabile. E la stessa cosa aveva fatto notare qualche giorno fa Matteo Salvini su Facebook: “I gabbiani di Roma sono dei ...

Matteo Salvini - per Luigi Di Maio le sue minacce sono un bluff : "Siamo abituati a questo atteggiamento" : Tutte le pretese di Matteo Salvini per i grillini sono un bluff. Forte del suo 34 per cento ottenuto alle Europee, il ministro dell'Interno muove il governo a proprio piacimento. Parla di autonomia - promettendo a Luca Zaia che si farà entro l'estate - prosegue senza sosta la battaglia per la Flat t

Matteo Salvini si sbagliava - arriva la conferma per Mahmood : Matteo Salvini si sbagliava su Mahmood. Vi ricordate il commento di Salvini dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo? Impossibile dimenticarla: “Mahmood, mah. La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??”. La frase fu commentata e ricommentata sui social. A Salvini non era andata giù la vittoria del ragazzo, cantante che in passato aveva tentato la strada talent oltre che quella di autore. Mahmood ...

Immigrazione - le rotte fantasma per dribblare i porti chiusi di Matteo Salvini : I porti chiusi riducono in modo drastico gli ingressi di immigrati in Italia, ma non lo azzerano. Nonostante il fenomeno - spiega La Stampa - sia in netto calo rispetto al periodo 2014-2016, ancora non si è esaurito. Gli immigrati utilizzano infatti tutte le vie per arrivare in Europa. Il Viminale h

Il Tribunale dei ministri di Catania ha archiviato l’indagine in cui Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona per il caso della Sea Watch 3 : Venerdì il Tribunale dei ministri di Catania ha disposto l’archiviazione dell’indagine che era stata aperta dalla Procura di Roma contro Matteo Salvini per i fatti che nel gennaio 2019 coinvolsero la nave Sea Watch 3 al largo delle coste di

Matteo Renzi attacca Salvini : “Disperato piagnucola chiedendo 10 miliardi - ennesima pagliacciata” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, va all'attacco del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Ha vinto le elezioni promettendo la luna. Adesso, disperato, si limita a piagnucolare chiedendo 10 miliardi. Ben che vada tutto il caos di questi giorni (o mi date 10 miliardi o salta il Governo) nasconde una pagliacciata, l’ennesima".Continua a leggere

Sea Watch - vincono Matteo Salvini e il governo : "Non fu sequestro di persona" - archiviazione : Il Tribunale per i reati ministeriali di Catania ha archiviato l'indagine contro Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul caso Sea Watch dello scorso gennaio. A riferirlo è il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato: