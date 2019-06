Marocco-Namibia | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Oggi domenica 23 giugno si gioca, match valido per lad’Africa. Le due squadre sono pronte per fare il proprio esordio nella rassegna continentale, l’appuntamento è per le ore 16.30 allo Stadio Al Salam de Il Cairo: nella capitale dell’Egito andrà in scena uno scontro vibrante e molto acceso il cui esito potrebbe risultare determinante per le sorti del gruppo D. Ilparte con tutti i favori del pronostico ma i Leoni dell’Atlante devono stare particolarmente attenti allache torna a disputare la fase finale della competizione dopo 11 anni di assenza. Nei sei precedenti la compagine nordafricana ha vinto cinque volte e pareggiato una volta, i Guerrieri Coraggiosi proveranno a sovvertire il pronostico della vigilia e a regalarsi una grande impresa. Con DAZN seguiIN, LIVE E ON DEMAND Hervé Renard, ...

