Manovra | Salvini | “Anticipiamola all’estate per non dare sangue all’Europa”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) Fare subito laeconomica, già in estate, per “nonilall’Europa”. Matteo, senza confrontarsi con i partner di governo del Movimento 5 Stelle, alza la posta e rilancia la sua sfida all’Unione europea. L’idea l’ha già esplicitata più volte: lavorare allo “shock fiscale”, che nell’odierno linguaggio leghista si traduce soprattutto nel termine flat-tax, la via scelta dal vicepremier in quota Carroccio per far ripartire l’economia italiana. Una strada che, però, non piace a Bruxelles che chiede invece correzioni che mantengano il Paese entro i parametri europei e che potrebbe destabilizzare la già precaria trattativa sulla procedura d’infrazione nei confronti di Roma. “All’Unione europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi (e) da anni, adesso basta – ha detto il capo del ...

matteosalvinimi : #Salvini: Mi rifiuto di pensare che ci sia procedura di infrazione. Noi siamo contributori netti. È inutile che ven… - matteosalvinimi : I soldi per realizzare un benefico shock fiscale con la Flat Tax e far ripartire il Paese ci sono, basta volerli us… - Agenzia_Ansa : #Salvini, 'basta dare sangue all'Ue, anticipiamo la manovra'. 'La Lega vuole fare tutto d'estate, non c'è tempo da… -