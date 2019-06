Maltempo | grandinata eccezionale e danni | l’Emilia-Romagna conta i danni | chiederà lo

meteoweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) In Emilia–riparte ladei. Dopo l’ondata didi ieri pomeriggio-sera con lache ha colpito in particolare il modenese e il bolognese, conanche nel reggiano, e il forte vento in, da domani mattina i tecnici dei servizi territoriali della Protezione civile regionale inizieranno la ricognizione deipubblici e privati, in raccordo con i Comuni interessati e i Vigili del fuoco. Entro la settimana tutta la documentazione sarà inviata a Roma per la richiesta di un nuovo stato di emergenza nazionale, dopo quello del mese scorso. Un quadro, quello di ieri, che ha visto impegnati volontari e Vigili del fuoco in 167 interventi – 50 a Bologna, 60 a Modena, 48 a Reggio Emilia, 3 a Parma e 68 a Ravenna – e l’intervento del 118 per 30 feriti, per fortuna in modo lieve (10 a Modena e 20 a Bologna). I fenomeni, che si ...

SkyTG24 : #Maltempo, violenta grandinata a Modena: 15 feriti - repubblica : A Modena chicchi di grandine come palline da golf e vento a 110 km/h - laviniamainardi : RT @danieledann1: ?? #Maltempo: 15 feriti lievi a #Modena per una grandinata con chicchi grandi come noci, auto danneggiate. Forte vento a… -