Maltempo e grandine | campagne flagellate | campi distrutti | allarme per grano e frutta

Maltempo a Bologna - il timelapse della tempesta da Porta Lame : grandine - vento forte e feriti in città : Una tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito Bologna e la provincia nel pomeriggio. Centinaia di auto danneggiate, strade allagate, alberi sradicati. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono rimasti impegnati per ore. Circa venti le persone ferite, tra cui alcuni partecipanti del Gay Pride. Modena, la grandinata in autostrada danneggia auto e parabrezza: vento record a 111 km/h. Il video ...

Maltempo - nubifragio e grandine si abbattono su Milano : esonda il Seveso : Un violento nubifragio si è abbattuto, intorno alle 9, su Milano e sull’hinterland metropolitano. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il fiume Seveso è esondato per ben due volte in diverse strade del quartiere di Niguarda. Il Comune già da ieri pomeriggio, in attesa dei previsti temporali che questa mattina ...

Maltempo a Torino - fiume di acqua e grandine per le strade di San Mauro : vie e abitazioni allagate. Le immagini : Temporale e grandine hanno colpito il Piemonte, in particolare Torino e la provincia. Nel video, le immagini dal capoluogo e da San Mauro Torinese, dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua e grandine. A Villar Focchiardo è morto un uomo di 65 anni che era uscito nei boschi alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno precedente. Video Facebook/Severe Weather Europe Bimbo ...

Allerta Meteo - FOCUS su Nord Italia e Balcani - oggi pomeriggio il clou del Maltempo : grandine molto grande e tornado in Pianura Padana : Allerta Meteo – Un’ondata di maltempo estremo sembra molto probabile su parti del Nord-Est Italiano e del Nord della Penisola Balcanica. Mentre la maggior parte del continente europeo è dominata da una forte dorsale, un’area di bassa pressione poco profonda ma ben definita attraversa il Nord Italia e continua verso il Nord dei Balcani durante la giornata odierna, supportando una diffusa attività convettiva. Sul Nord Atlantico è posizionata una ...

Maltempo estremo al Nord - temporali come “bombe” in Lombardia : nubifragi - grandine e freddo - Milano allagata [LIVE] : Si intensifica il Maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 ...

Maltempo a Torino - violento nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...