Maltempo | centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco a Bologna dopo i temporali di ieri

Maltempo e frane in Colombia : centinaia di case danneggiate : Violenta ondata di Maltempo in questi ultimi giorni in Colombia: situazione critica nella zona di Pereira, nel dipartimento di Risaralda. Una frana si è abbattuta sull’autostrada del Caffè, lungo la variante La Romelia-El Pollo, tra i municipi di Dosquebradas e Pereira: 4 persone sono morte. Nell’area di Pereira quasi 2mila persone sono state colpite dagli effetti delle inondazioni e almeno 250 case sono rimaste ...

Maltempo : agricoltura padovana devastata - centinaia di ettari di mais distrutti : Dall’alta alla bassa padovana, tutta l’agricoltura della provincia sta subendo conseguenze gravissime in seguito alle piogge incessanti di queste settimane. Non si riesce a seminare, e chi lo ha già fatto, non riesce a raccogliere, e chi raccoglie, distrugge il terreno. Un disastro senza precedenti, che avrà ripercussioni anche negli anni futuri. In particolare, nella parte settentrionale di Padova, vocata al foraggio e all’allevamento, si ...

