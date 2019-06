Maltempo a Bologna | il timelapse della tempesta da Porta Lame | grandine | vento forte e

Il Maltempo ha fermato il Pride di Bologna : Articolo aggiornato alle 22,44 con titolo cambiato. Ci scusiamo con quanti si sono sentiti offesi da quello precedente Il maltempo ha fermato il Pride di Bologna. "Non eravamo ancora partiti, c'è stato un fuggi fuggi generale verso i portici di Santo Stefano, mi è arrivato un grosso chicco in testa, sono scappata": è il racconto di Valentina, uno dei partecipanti alla manifestazione dell'orgoglio Lgtb, in partenza dai giardini ...

Maltempo : grandine e vento a Bologna e Modena : Il Maltempo, dopo aver fatto danni tra Piemonte e Lombardia, oggi pomeriggio si è spostato in Emilia Romagna con grandine e vento. Si è verificato il fenomeno del downburst ossia il vento discendente da nubi temporalesche con raffiche fino a 111 chilometri orari. Tra il Policlinico e l'Ospedale Baggiovara di Modena si registrano una quindicina di ricoverati, feriti dalla grandine, ma non sarebbero in condizioni preoccupanti giacché si tratta di ...

Maltempo - violenta grandinata a Bologna e a Modena : diversi feriti : Maltempo, violenta grandinata a Bologna e a Modena: diversi feriti Chicchi grandi come noci e venti fino a 111 km/h hanno interessato l’Emilia Romagna nel primo pomeriggio di sabato. Auto danneggiate e persone al pronto soccorso: per fortuna i feriti sarebbero tutti lievi Parole chiave: ...

Maltempo - incendio in condominio a Bologna : forse un fulmine : Un incendio è scoppiato all’ultimo piano di un condominio in centro a Bologna, in via Marconi e probabilmente e’ stato originato da un fulmine. La centralina elettrica che regola anche l’ascensore ha preso fuoco e il palazzo e’ stato temporaneamente evacuato. Sul posto, 118, vigili del fuoco: al momento non risultano feriti. I residenti hanno sentito un boato e poi sono stati fatti uscire. Sono in corso verifiche per ...

Maltempo Bologna : frana a Borgo Tossignano - attivato centro della Protezione civile : E’ attivo il centro operativo comunale della Protezione civile dopo la frana che ha distrutto un’abitazione sulla collina tra Borgo Tossignano e Fontanelice, nel Bolognese. I sindaci dei due paesi hanno partecipato a un tavolo di coordinamento insieme a prefettura, vigili del fuoco, carabinieri, vigili urbani, Protezione civile e geologi. Al momento non si registrano ulteriori criticità o evacuazioni. L'articolo Maltempo Bologna: ...

Maltempo : a Bologna riscaldamento acceso fino al 27 Maggio : A Bologna riscaldamento acceso fino al 27 Maggio. Ad annunciare la proroga e’ il Comune, a fronte “delle temperature minime esterne, inferiori alla media stagionale, e delle numerose richieste arrivate da parte di cittadini che lamentano disagio nelle ore piu’ fredde della giornata, e considerato che l’obiettivo primario e’ tutelare la salute delle fasce piu’ deboli e cioe’ bambini, anziani e persone in ...

Maltempo Bologna : cadono calcinacci da viadotto dell’autostrada A14 : Questa mattina alcuni calcinacci si sono staccati dal viadotto dell’autostrada A14 che sovrasta via Bencivenni, zona Borgo Panigale, non distante dall’aeroporto Marconi di Bologna. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’infrastruttura, e la Polizia Locale, che ha chiuso al traffico un tratto di via Bencivenni. Il crollo non ha provocato feriti. L'articolo Maltempo Bologna: cadono calcinacci da viadotto ...

Maltempo Bologna : allagamenti a Crespellano - chiuso asilo nido di Valsamoggia : A seguito delle forti piogge registrate ieri, si registrano ancora disagi a Crespellano, nel Comune di Valsamoggia, alle porte di Bologna. L’esondazione del torrente Rio, oltre alle principali strade del paese, ha allagato anche la Bazzanese e la ferrovia suburbana della linea Bologna-Vignola. Il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno ha reso noto che oggi rimarrà chiuso l’asilo nido, perché alcuni locali sono allagati, mentre tutte ...

Maltempo Bologna - allagamenti a Valsamoggia : situazione critica a Crespellano : Maltempo – Le abbondanti piogge del pomeriggio hanno colpito ancora la provincia di Bologna, in particolare il territorio di Valsamoggia. Come annunciato anche dal sindaco Daniele Ruscigno su Facebook, e’ esondato il torrente Rio, l’acqua ha interessato il centro del paese di Crespellano e alcune vie limitrofe. “Raccomandiamo a tutta la popolazione – ha scritto il primo cittadino – di prestare la massima ...

Maltempo : alberi caduti e allagamenti a Bologna : Strade interrotte, alberi caduti e allagamenti: sono le conseguenze del Maltempo e delle piogge che per tutta la giornata hanno colpito Bologna e provincia. Vigili del Fuoco e Polizia Locale hanno svolto decine di interventi, soprattutto nella zona collinare della citta’, dove molte strade sono diventate impraticabili a causa dell’acqua. Tra le situazioni piu’ critiche, quella che si e’ verificata in via Toscana, tra via ...

Maltempo : strada interrotta a Bologna per smottamento : Un tratto di via Alberto Mario, al confine fra Bologna e San Lazzaro di Savena, è’parzialmente interrotto a causa di uno smottamento del terreno dovuto probabilmente a una piccola fuoriuscita di acqua dal vicino torrente Savena, in piena per le piogge degli ultimi giorni. Il movimento franoso si e’ verificato in mattinata e ha eroso parte della strada, senza conseguenze per le abitazioni della zona. Sono intervenute due squadre dei ...

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - esonda il Savio. Treni interrotti tra Bologna e Rimini : Paura in provincia di Cesena, evacuate alcune abitazioni anche in provincia di Modena. Tempo instabile per tutta la settimana. E in Veneto, nel Bellunese, è rischio frana

Maltempo Bologna : “Norma non al passo con i tempi” : L’attuale normativa “per accedere, in caso di calamita’, ai contributi e agli sgravi fiscali previsti dal Fondo di Solidarieta’ Nazionale non e’ piu’ al passo coi tempi”. E’ quanto segnala, in una nota, il presidente di Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani, alla luce dei “recenti cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti e stanno avendo pesanti ripercussioni sulle ...

