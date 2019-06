Ma un progetto per la povera piazza Duomo | lo faranno mai?

Zingaretti : serve progetto per sviluppo : 19.25 "Ora bisogna combattere e soprattutto lavorare per ricostruire un progetto di sviluppo del Paese,rimanendo vicini all'Italia che soffre e a quella che vuole crescere perché consapevole del fatto che rimaniamo una grande potenza industriale e,come tale,bisognosa di politiche per la crescita". Così il leader del Pd Zingaretti a Reggio Calabria E sulle assenze tra i deputati del Pd in occasione del voto sul Decreto Crescita (passato con ...

Volvo con i concessionari per il progetto LifeGate PlasticLess : Il Volvo Studio Milano ha ospitato l’evento dedicato all’espansione del progetto LifeGate PlasticLess, continuando così nella propria opera di diffusione dei valori principali del marchio Volvo e della cultura di sostenibilità di cui la Casa svedese è promotore attivo. Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto […] L'articolo Volvo con i concessionari per il progetto LifeGate PlasticLess ...

Linea tram Termini-Vaticano-Aurelio : progetto al Mit entro dicembre - obiettivo opera 2025 : Roma – L’obiettivo e’ presentare al ministero dei Trasporti il progetto della Linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio (Tva) entro dicembre, per ottenere i circa 200 milioni necessari ad avviare la gara e realizzare l’opera entro il 2025. Si riassume cosi’ il contenuto della lunga riunione odierna della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, che oggi si e’ riunita per la terza volta per discutere del ...

Differenze tra Roma e Milano : al Maxxi progetto per parlare delle due città : Roma – Un’ora a Roma vale quanto un’ora a Milano? Quanto sono simili e quanto sono diverse le due citta’? Grazie all’Alta Velocita’, Roma e Milano esattamente da 10 anni vivono un allargamento della territorialita’ urbana che coinvolge gruppi sempre piu’ ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere ‘tra’: per lavoro, per amore, per semplice curiosita’. Ma le due citta’, ...

Auto e infrastrutture che comunicano per rendere le strade più scorrevoli e sicure - un progetto europeo : La Commissione Europea ha deciso di spingere l’adozione in tutta Europa di soluzioni per il trasporto intelligenti e cooperative, al fine di ridurre incidenti e congestione del traffico. L’idea è legata ai progressi finora fatti nel C-ITS, ossia i sistemi di trasporto intelligenti in chiave cooperativa. Permettono ai veicoli di comunicare fra di loro e con le infrastrutture stradali mediante connessioni wireless, in modo da fornire ...

Corleone - un progetto per il rilancio delle Cascate delle Due Rocche : Il sito della Cascata delle Due Rocche di Corleone si è classificato in centesima posizione nella classifica stata dal Fondo Ambiente Italiano. Un risultato non di poco conto se si pensa che la classifica ha elencato oltre 37 mila siti naturalistici e monumentali italiani. Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Nicolosi presenta un progetto per la manutenzione dei sentieri che conducono al celebre Canyon ...

Huawei : indiscrezioni riportano di un progetto segreto del 2012 per sostituire Android : Definito internamente dalla società Huawei, “colloqui sul lago”, prende una forma nuova, il progetto segreto di sviluppare un sistema operativo per lo smartphone cinese. La questione ha assunto un carattere d’urgenza, dopo gli ultimi sviluppi della blacklist commerciale degli Stati Uniti e dopo lo stop degli aggiornamenti di google. Lo ha rivelato il South China Morning Post, citando fonti vicine alla compagnia. Nel 2012 quando il progetto ebbe ...

Salario minimo - i 3 paletti della Lega per l’ok al progetto del M5S : Nel vertice di governo la maggioranza ha deciso di sbloccare l’approvazione del Salario minimo: la proposta presentata a luglio del 2018 dai Cinque Stelle è all’esame in commissione lavoro del Senato, ma da mesi il testo è in stand by anche per le perplessità della Legae la contrarietà delle parti sociali...

Casting per uno short film su Sigmund Freud e per un progetto artistico a Ostia : Selezioni attualmente in corso di attori e attrici finalizzate alla realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente dal titolo Sigmund, tutto incentrato sulla importante figura di Sigmund Freud, il fondatore della psicanalisi. I Casting si svolgeranno poi a Padova. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di ballerini e di ballerine per realizzate un importante progetto artistico che verrà, poi, presentato a Ostia e ...

Elden Ring : il progetto che unisce From Software e George R.R. Martin nei primi imperdibili dettagli ufficiali che rivelano una finestra di lancio piuttosto vicina : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un'avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca il progetto per spostare le grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Daniele Bossari torna in radio : nuovo progetto per il conduttore : Daniele Bossari a radio Deejay, il conduttore torna a lavorare in radio Daniele Bossari torna a lavoro e con un progetto tutto nuovo! nuovo sì, ma non del tutto, perché si tratta di qualcosa che il vincitore del Gf Vip 2 ha già fatto. Stavolta non lo rivedremo in televisione, con un programma nuovo oppure […] L'articolo Daniele Bossari torna in radio: nuovo progetto per il conduttore proviene da Gossip e Tv.

Energia : al via progetto per produrre elettricità a basso costo da biomasse : Sviluppare impianti a biomassa[1] per produrre Energia elettrica senza emissioni a meno di 0,10 €/kW, con un’efficienza più che doppia rispetto alle tecnologie attuali (dal 20% al 50%) e a costi molto contenuti in termini di investimento ed esercizio[2]. Sono gli obiettivi del progetto europeo BLAZE[3], che vede la partecipazione di 9 partner, tra cui l’ENEA e l’Università degli Studi Guglielmo Marconi nel ruolo di coordinatore. BLAZE, ...