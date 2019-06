M5s | Di Maio ribadisce | “Basta minare forza politica con dichiarazioni e libri | c’è

M5s - Di Maio : "Chi critica destabilizza il Movimento" : Le tensioni ai vertici dell'esecutivo gialloverde non sono limitate agli scontri tra le due forze politiche. Anche all'interno del Movimento 5 Stelle tira un'aria preoccupante, con Alessandro Di Battista tornato alla carica in grande stile che non perde occasione di lanciare frecciatine che rischiano di destabilizzare ulteriormente il delicato equilibrio all'interno del Movimento 5 Stelle.Dopo l'ultimo attacco di Di Battista a Salvini, il ...

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

M5s - Nugnes se ne va : “Passo al Misto”. Di Maio : “Si dimetta - non vada in un altro gruppo. Rinnega taglio parlamentari” : Paola Nugnes compie l’ultimo passo. Dopo lo strappo sul decreto Sicurezza, le critiche sempre più ficcanti al Movimento Cinque Stelle e alla sua gestione, la segnalazione ai probiviri e l’allontanamento dalla commissione Trasporti, la senatrice dice addio dopo dieci anni di militanza pentastellata e passa al gruppo Misto. L’annuncio arriva – con altre note polemiche – attraverso un’intervista al Manifesto che ...

Paola Nugnes annuncia : “Lascio il M5s - passo al Gruppo Misto”. Di Maio : “Si dimetta da senatrice” : La senatrice Paola Nugnes ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Movimento Cinque Stelle: "Andrò tra gli indipendenti, se non riuscirò a incidere darò le dimissioni". La dura replica del capo politico Luigi Di Maio: "Se si vuole tradire una promessa, bisognerebbe dimettersi non passare al misto".Continua a leggere

M5s - Di Maio : “Non abbiamo posizioni nette su tutti i temi. Non c’è stato modo di confrontarci e decidere” : Le porte della sala dell’Hotel Garden di Terni restano aperte, e dall’esterno si ascolta chiaramente quel che Luigi Di Maio dice a militanti ed elettori penstastellati riuniti per l’assemblea territoriale del Movimento. “Per alcuni temi – è il ragionamento del capo politico del M5s – ce lo dobbiamo dire, non avevamo posizioni nette. Sulla Bolkestein ho chiesto a dieci Regioni che posizioni avessero: cinque erano a favore e ...

M5s - Di Maio : “Ci sono persone che bivaccano - serve pulizia. Non si può entrare - mettere tutto a soqquadro e andarsene” : Terni, Hotel Garden. La prima assemblea territoriale del M5s dura quattro ore. Con Luigi Di Maio trecento tra elettori, curiosi e militanti 5 Stelle. Durante l’intervento in replica alle tante sollecitazioni giunte dalla base, Di Maio parla dell’attuale stato del Movimento e del suo futuro assetto. “Me lo vedo come una persona che invece di sapere dove sta andando sta girando su se stesso. Non sapendo quali sono gli obbiettivi specifici, ...

Luigi Di Maio parla all’assemblea locale M5s : “Incazzato con Di Battista - non siamo burocrati” : A Terni il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre il ciclo di assemblee locali che porteranno a una riorganizzazione del M5s. E lo fa non risparmiando un attacco all'ex deputato Alessandro Di Battista, al quale risponde dopo le critiche degli scorsi giorni: "Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase ‘burocrati dentro ai ministeri’”.Continua a leggere