Luca Argentero e Cristina Marino presto sposi? La foto su Instagram lascia ben sperare

Luca Argentero pronto a sposarsi? : Luca Argentero stando a quanto riporta una fotografia pubblicata su Instagram dalla sua fidanzata sarebbe pronto a sposarsi. Luca Argentero , che in passato è già stato sposato con Myriam Catania, sarebbe pronto per tornare sull’altare. Dopo più di due anni di fidanzamento, l’attore avrebbe chiesto alla sua compagna, Cristina Marino, di sposarlo. Il rumors si sta diffondendo rapidamente grazie a una foto che la stessa attrice ha ...

Together for Children - Kia e 1 Caffè Onlus insieme per i bambini. Il testimonial è Luca Argentero : Cosa unisce un brand coreano e un’Associazione che già nel nome ha uno dei simboli dell’italianità? Evidentemente i più piccoli e deboli, ovvero i bimbi. Che, in ogni parte del globo, hanno bisogno di aiuto concreto per curarsi o studiare. Beniamino Savio, Presidente di 1 Caffè Onlus, spiega che il minimo comune denominatore sono proprio i bambini, “che rappresentano il futuro e noi dobbiamo fare qualcosa per garantire loro un futuro ...