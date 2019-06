Lotta | Europei cadetti Faenza 2019 | assegnati gli ultimi cinque titoli della

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : Simone Vincenzo Piroddu vince l’oro nei -55 kg dello stile libero! : Arriva la medaglia del metallo più pregiato per l’Italia agli Europei cadetti di Lotta: a Faenza conquista l’oro nella categoria -55 kg Simone vincenzo Piroddu, mentre non ci sono altri risultati di prestigio da parte degli azzurrini impegnati oggi e così la rassegna si conclude con un giorno d’anticipo per la nostra Nazionale, dato che domani non avrà rappresentanti in gara. Simone vincenzo Piroddu (55 kg) completa la sua ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : due medaglie di bronzo dal settore femminile - Piroddu in finale nello stile libero! : Arrivano due medaglie oggi per l’Italia agli Europei cadetti di Lotta: a Faenza conquistano il bronzo Michela Chessa ed Aurora Russo nella Lotta femminile, mentre domani sicuramente arriverà un’altra medaglia grazie a Simone Vincenzo Piroddu, che disputerà la finalissima nello stile libero. Lotta femminile Michela Chessa (40 kg) conquista la medaglia di bronzo sconfiggendo nella finale per il terzo posto la bielorussa Alina Kurylenka ...

Scherma - Europei 2019 : fiorettisti sorpresi dalla Germania. Italia costretta a Lottare per il bronzo : Clamorosa ed inaspettata sconfitta per l’Italia nella semifinale della prova a squadre di fioretto maschile agli Europei. I fiorettisti azzurri sono stati battuti dai padroni di casa della Germania con il punteggio di ed ora dovranno affrontare la finalina per il bronzo contro la Russia. Quella che solo un anno fa era stata la sfida per l’oro continentale, oggi vale un posto sul gradino più basso del podio. Il quartetto formato da ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : Veronica Braschi vola in finale nei 65 kg! Noemi D’Angelo al ripescaggio nei 73 kg : Arriva alla terza giornata la prima medaglia italiana ai Campionati Europei cadetti 2019 di Lotta, in corso di svolgimento al PalaCattagni di Faenza. Il primo vero squillo della selezione tricolore nella rassegna casalinga è arrivato nella Lotta femminile grazie ad una strepitosa Veronica Braschi, protagonista di un bellissimo percorso che l’ha portata a qualificarsi per la finalissima di domani nei 65 kg contro la russa Ekaterina ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : Scarpello al ripescaggio per il bronzo - eliminati gli altri azzurrini della greco-romana : I Campionati Europei cadetti 2019 di Lotta proseguono quest’oggi a Faenza con una seconda giornata riservata alle prime finali e alle eliminatorie delle ultime cinque categorie di peso della greco-romana. Dopo una giornata inaugurale da dimenticare, l’Italia è riuscita a portare un atleta ai ripescaggi per il bronzo nonostante la prematura eliminazione di tutti e cinque i Lottatori impegnati nelle gare odierne del ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : eliminati tutti gli azzurrini della greco-romana nella prima giornata : Non giungono grandi notizie per l’Italia nella prima giornata degli Europei cadetti di Lotta: oggi sulle materassine cinque categorie della greco-romana ed altrettanti azzurrini in gara, nessuno dei quali però fa molta strada. Due italiani superano il turno di qualificazione ma poi escono agli ottavi, gli altri tre escono al primo incontro: nessuno di loro accede ai ripescaggi per il bronzo che andranno in scena domani. Elia Caresia (48 ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 28 gli azzurrini in gara nel torneo continentale : Scatteranno domani, lunedì 17 giugno, gli Europei cadetti di Lotta, che si terranno a Faenza fino a domenica 23: Saranno in gara 37 Paesi, per un totale di 550 atleti iscritti, tra i quali i 28 azzurrini, che rappresenteranno l’Italia in quasi tutte le categorie, che nel complesso Saranno 30. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: Stile Libero Paolo Pio Lumia (45 kg), Danny Lubrano (51 kg), Simone Vincenzo ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : fuori Saverio Ceccarini - si chiude la rassegna per gli italiani : Eliminato in maniera definitiva anche l’ultimo azzurrino in gara agli Europei junior di Lotta di Pontevedra, in Spagna: nella Lotta libera Saverio Ceccarini, ultimo italiano in gara in tutta la rassegna, viene battuto negli ottavi della categoria -86 kg e non potràà ambire ai ripescaggi, salutando così la manifestazione. Lotta LIBERA Saverio Ceccarini (86 kg) viene battuto agli ottavi dal bielorusso Yaraslau Iadkouski, il quale si ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : Elena Esposito perde la finale per il bronzo - fuori tutti gli azzurrini : Giornata davvero avara di soddisfazioni per gli azzurrini agli Europei junior di Lotta di Pontevedra, in Spagna: nella Lotta femminile Elena Esposito è stata battuta nella finale per il bronzo, mentre Morena De Vita è uscita ai ripescaggi. fuori nelle eliminatorie tutti i quattro azzurrini della Lotta libera impegnati oggi. Lotta FEMMINILE Elena Esposito (65 kg) è stata sconfitta nella finale per il bronzo dalla magiara Noémi Szabados, che si è ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : Emanuela Liuzzi e Teresa Lumia sbloccano l’Italia con due bronzi - ripescate De Vita ed Esposito : Sono arrivate alla quarta giornata di gare le prime medaglie italiane ai Campionati Europei junior 2019 di Lotta in corso di svolgimento fino a domenica 9 giugno a Pontevedra, in Spagna. Nella giornata odierna è stata la Lotta femminile la protagonista del programma, con le finali delle prime cinque categorie e le eliminatorie delle cinque categorie restanti che hanno visto complessivamente sette Lottatrici azzurre impegnate sulle materassine ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : Emanuela Liuzzi e Teresa Lumia in finale per il bronzo - ai ripescaggi Oriana Di Stefano : Buone notizie per l’Italia nella terza giornata di incontri degli Europei junior di Lotta di Pontevedra, in Spagna: nella prima giornata di incontri di eliminatorie e semifinali della Lotta femminile delle tre azzurrine impegnate due accedono alla finale per il bronzo ed una ai ripescaggi di domani, mentre per la greco-romana il torneo continentale di categoria si conclude senza podi per i nostri Lottatori. Lotta FEMMINILE Nei 50 kg ...

Lotta greco-romana - Europei Junior 2019 : Carbone e Russo subito eliminati nella greco-romana - domani le prime finali : Sono cominciati quest’oggi i Campionati Europei Junior 2019 di Lotta a Pontevedra, in Spagna, con la prima giornata riservata alle eliminatorie delle prime cinque categorie della greco-romana. A rappresentare l’Italia nella giornata inaugurale della rassegna continentale giovanile c’erano Fabio Carbone e Luca Russo, impegnati rispettivamente nelle categorie -63 e -77 kg. Obiettivo medaglia sfumato per entrambi, che dunque ...

Boxe - Europei Junior 2019 : nella prima giornata fuori i tre azzurri impegnati - al femminile avanti CarLotta Abbate nei 60 kg : Si sono aperti oggi gli Europei Junior di Boxe a Galati, in Romania, con 19 pugili impegnati a difendere i colori dell’Italia. Quattro di essi sono saliti sul ring in questa prima giornata. Per quanto riguarda il settore maschile, l’esito degli incontri è stato nefasto: tre sconfitte su tre. Alessio Camiolo nei 48 kg, Giuseppe Vitolo nei 50 kg e Francesco D’Angelo nei 66 kg sono stati tutti battuti all’esordio, ...

LIVE Italia-Olanda 0-3 - Finale Europei Under17 in DIRETTA : gli azzurrini Lottano in quel di Dublino! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio: gli azzurrini vogliono la rivincita, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale ha vinto la seconda semiFinale contro la Spagna. Il Tallaght Stadium di Dublino adotterà un nuovo tricolore per una notte? L’Irlanda e l’Europa intera guarda con occhi interessati la sfida tra gli azzurrini e la Nazionale ...