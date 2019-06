Lo sciopero di Alitalia previsto per il 24 giugno è stato rimandato al 26 luglio

sciopero aerei 24 giugno : protesta del personale di Alitalia e voli a rischio : Nel corso della prima parte del mese di giugno abbiamo assistito ad una serie di agitazioni sindacali. Gli scioperi nel settore dei trasporti proseguiranno anche nelle prossime settimane. Tra le proteste più importanti si segnala lo stop da parte del personale navigante delle società facenti capo al Gruppo Alitalia. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 24 giugno 2019. A proclamare lo Sciopero nazionale di 24 ore ...

sciopero trasporti di giugno treni - aerei e mezzi pubblici : il 28 si ferma Alitalia : Nel mese di giugno saranno in programma una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Verranno coinvolti tutti i comparti in varie giornate. Si segnalano stop ferroviari o aerei, ma non mancheranno disagi nelle città italiane a causa delle proteste delle aziende del TPL. Sarà un calendario folto di agitazioni sindacali fin dai primissimi giorni del mese. Di seguito vi riportiamo le date da cerchiare in rosso sul calendario. Calendario degli ...

sciopero aereo 21 maggio - l’elenco di tutti i voli Alitalia cancellati : Lo Sciopero di 24 ore è stato indetto dai sindacati dei lavoratori del trasporto aereo per tutta la giornata di martedì21 maggio. Ad essere colpita è Alitalia che ha annunciato di aver cancellato quasi la metà dei voli previsti per la giornata oltre ad alcuni di quelli previsti per domani. Sono garanti solo i voli nelle fasce di sicurezza 7:00-10:00 e 18:00-21:00.

sciopero trasporto aereo - martedì protestano piloti - assistenti di volo e tecnici. Cancellati metà dei voli Alitalia : martedì incrociano le braccia i piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, i tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, oltre agli addetti all’handling, al catering e alle gestioni aeroportuali. Lo Sciopero nazionale di 24 ore di tutto il settore è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo per denunciare la grave situazione occupazionale e per le incertezze sul futuro ...

Alitalia - sciopero slitta al 24 giugno : 10.00 Differito al 24 giugno lo sciopero inizalmente programmato a maggio dai piloti e assistenti di volo Alitalia. La decisione arriva dopo la proroga del termine per presentare offerte su Alitalia: il ministro Di Maio lo ha spostato al 15 giugno. Le sigle sindacali (Federazione nazionale del trasporto aereo e Confael Trasporti Assovolo) rinviano di conseguenza. Il 24 giugno in concomitanza è anche indetto lo stop dei controllori di volo ...

sciopero aerei 21 maggio : voli a rischio per chi viaggerà con Alitalia e Air Italy : In data venerdì 17 maggio 2019 andrà in scena uno Sciopero generale, che andrà a coinvolgere anche il settore dei trasporti pubblici. Sarà una giornata particolarmente critica su più fronti, ma fortunatamente il comparto aereo non sarà interessato da questa protesta. Nonostante tutto, però, ci saranno comunque disagi a qualche giorno di distanza. Per la precisione, si saranno previsti in data martedì 21 maggio 2019. Durante questa giornata, si ...

