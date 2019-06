LIVE Senegal-Tanzania | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Leoni di Tarenga contro le Stelle

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti in questa nuovadi OA Sport, che per l’occasione ci porterà in Egitto, precisamente allo Stadio del 30 giugno del Cairo, dove si svolgerà la sfida tra, valevole per la prima giornata del gruppo C dellad’Africa di calcio. La formazione allenata da Aliou Cissè si presenta con i favori del pronostico, potendo disporre di una rosa totalmente “europea”, dove spicca il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ma anche il centrocampista dell’Everton Idrissa Gana Gueye e soprattutto l’attaccante delrpool Sadio Manè, uno dei talenti più cristallini della manifestazione. Dall’altro lato del campo ci sarà però una squadra molto agguerrita, alla prima partecipazione dal 1980, in un momento di grande valorizzazione del campionato nazionale, in ...