LIVE Senegal-Tanzania 2-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | dominio dei Leoni della

LIVE Senegal-Tanzania 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : dominio dei Leoni della Teranga - decide il gol di Keita Balde : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 57′ Diatta prova l’incursione, ma ottiene un calcio d’angolo. 56′ Msuva! Si fa vedere la Tanzania, con un tiro larghissimo. 53′ Ci prova anche Keita dalla distanza, nessun problema per Manula. 52′ Molto attenta la difesa della Tanzania in quest’occasione, respingendo il tiro di Diatta. 50′ Kouyate! Brivido per la Tanzania, con la conclusione di testa che è però ...

LIVE Senegal-Tanzania 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si chiude il primo tempo - decide il gol di Keita Balde : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.49 SI chiude IL primo tempo 47′ Non succede sostanzialmente nulla, con il primo tempo che sembra destinato a chiudersi in questa maniera. 45′ Saranno due i minuti di recupero. 44′ Esce Salum tra le fila della Tanzania, rimpiazzato da Mussa. 43′ Niang! Altro brivido, con la palla di poco alla destra del palo. 42′ Ndaye ci prova in rovesciata, palla alta. 41′ Diatta devia ...