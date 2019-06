LIVE Senegal-Tanzania 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si chiude il primo tempo

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 SIIL47′ Non succede sostanzialmente nulla, con ilche sembra destinato arsi in questa maniera. 45′ Saranno due i minuti di recupero. 44′ Esce Salum tra le fila della, rimpiazzato da Mussa. 43′ Niang! Altro brivido, con la palla di poco alla destra del palo. 42′ Ndaye ci prova in rovesciata, palla alta. 41′ Diatta devia un traversone, ma non imprime la forza necessaria alla sfera. 40′ Ancora pericoloso Keita, con un cross troppo lungo. 38′ Calcio d’angolo in favore della, che si risolve con un nulla di fatto. 36′ Ancora Niang protagonista, che sbaglia però di testa. 36′ Mkami dellaviene ammonito. Decisione fin troppo generosa da parte dell’arbitro. 34′ Segna Sarr, ma l’arbitro annulla per un ...

