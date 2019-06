LIVE Senegal-Tanzania 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | dominio dei Leoni della

LIVE Senegal-Tanzania 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si chiude il primo tempo - decide il gol di Keita Balde : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.49 SI chiude IL primo tempo 47′ Non succede sostanzialmente nulla, con il primo tempo che sembra destinato a chiude rsi in questa maniera. 45′ Saranno due i minuti di recupero. 44′ Esce Salum tra le fila della Tanzania, rimpiazzato da Mussa. 43′ Niang! Altro brivido, con la palla di poco alla destra del palo. 42′ Ndaye ci prova in rovesciata, palla alta. 41′ Diatta devia ...

LIVE Senegal-Tanzania - Coppa d'Africa 2019 in DIRETTA : Leoni di Tarenga contro le Stelle di Taifa : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l'occasione ci porterà in Egitto, precisamente allo Stadio del 30 giugno del Cairo, dove si svolgerà la sfida tra Senegal e Tanzania, valevole per la prima giornata del gruppo C della Coppa d'Africa di calcio 2019. La formazione allenata da Aliou Cissè si presenta con i favori del pronostico, potendo disporre di una rosa ...