LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Pellegrini | Panziera e

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.38: Ciccarese vionce in 2’00″39 la terza batteria con un bel finale, alle sue spalle Mora in 2’01″21 9.36: Ciccarese c’è al via della terza batteria 9.35: Fabio Laugeni con 2’04″14 vince la seconda batteria dei 200 dorso 9.32: L’ungherese Bohus vince la prima batteria in 2’03″29 9.30: Partita la prima batteria dei 200 dorso 9.25: L’attesa è tanta invece per i 200 stile libero femminili con la sfida-Heemskerk e la variabile Quadarella e i 200 stile libero maschili con Gabriele Detti che sfida Megli 9.23: A seguire i 200 dorso donne con Margheritache sfida nuovamente Katinka Hosszu dopo le due vittoria della Champions Swim Series 9.20: La prima gara saranno i 200 dorso uomini con la sfida tutta italiana tra Cristopher Ciccarese che è in forma e ...

NuotoClubMonza : Live from Habawaba 2k19 - Onda Blu Dalmine e Nuoto Club Monza team u11 u9 - #habawaba habawabaofficiel ondablu_nuot… - zazoomblog : LIVE Nuoto Settecolli 2019 in DIRETTA 22 giugno: Ilaria Bianchi strappa il pass per Gwangju! Pilato si conferma! Pe… - zazoomnews : LIVE Nuoto Settecolli 2019 in DIRETTA 22 giugno: Ilaria Bianchi strappa il pass per Gwangju! Pilato si conferma! Pe… -