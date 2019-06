LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Margherita Panziera vola nei

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.17: Queste le finaliste dei 200 farfalla femminile: Jakabos, Szilagyi, Berecz, Kapas, Annis, Polieri, Piano del Balzo, Luperi 10.16: L’ungherese Jakabos vince in 2’10″53 l’ultima batteria, seconda Polieri e terza Piano del Balzo, entrambe in finale 10.14: Non c’è Pirozzi nell’ultima batteria 10.13: Kapas vince la seconda batteria in 2’11″59, davanti ad Annis e Beghi. Crolla nel finale Ilaria Bianchi, stanca e non al meglio dopo le fatiche di ieri che le sono valse la qualificazione per Gwangju 10.10: Nella prima batteria dei 200 farfalla vittoria per Szilagyi in 2’10″80 davanti a Berecz e Luperi 10.07: I finalisti dei 50 farfalla: Andrew, Czerniak, Szabo, Schlesinger, Goosen, Gargani, Codia, Puts 10.06: Michael Andrew vince l’ultima batteria dei 50 farfalla in ...

