LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Federica Pellegrini piace sui

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29: Heemskerk domina l’ultima batteria dei 200 stile in 1’58″78, davanti a Igarashi e Mrozinski 11.26:vince in scioltezza la quinta batteria in 1’57″99 davanti alla brasiliana Lyrio 11.24: Passaggio ai 100 perin 57″04 11.23: L’ungherese Kesely vince in 1’59″70 la quarta batteria davanti a Scarabelli e Bruhn. Solo quinta Quadarella in 2’02″54. Ora11.20: Caramignoli vince in 2’03″14 la terza batteria dei 200 davanti a Crevar 11.17: LA seconda batteria dei 200 stile va alla israeliana Murez in 2’01″32 11.14: La danese Jensen con 2’06″21 vince la prima batteria dei 200 stile donne 11.12: Tanti azzurri in finale. Nel pomeriggio sarà battaglia vera per la qualificazione a Gwangju in chiave ...

