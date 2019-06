LIVE Marocco-Namibia | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante al cospetto

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella prima partita del Gruppo D per lad’Africa di calcio. In terra egiziana scende in campo alle 16.00 una delle grandi favorite della manifestazione, il, che affronta la, una delle cenerentole di questo torneo. Successo che appare davvero scontato per idell’Atlante. Nella rosa marocchina presente un assoluto crack come Zyech, ovviamente c’è anche Benatia, ex Juventus, e al via anche un giovane Bourabia del Sassuolo. Una sola affermazione nella manifestazione continentale: quest’anno puntano davvero molto in alto. Terza partecipazione per i Guerrieri Coraggiosi che occupano la posizione 110 del ranking FIFA. Appuntamento alle 16.00 con la nostraper non perderti neanche un minuto di questa entusiasmante ...

L_Moretti_Foto : RT @MoroccanDiaries: Milano, stasera viaggia in Marocco @WantedCinema . Alle ore 19 installazione, video, musica dal vivo con Ismail Seleit… - MoroccanDiaries : Milano, stasera viaggia in Marocco @WantedCinema . Alle ore 19 installazione, video, musica dal vivo con Ismail Sel… - Reporter_Live : OGGI VORREI ESSERE... QUI Marrakech, Marocco -