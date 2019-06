LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Maria Centracchio va ai quarti

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 11.49 Ricapitoliamo la situazione degli italiani ancora in gara in questa seconda giornata:è aidi finale nei 63 kg, Carola Paissoni deve affrontare gli ottavi di finale nei 70 kg proprio come Antonio Esposito negli 81 kg. 11.46 Fantastica!!! Terzo shido per passività a Franssen e qualificazione aidi finale dei 63 kg in tasca! 11.44 Secondo waza-ari e ippon proprio allo scadere per la francese Gahie, che sconfigge Alice Bellandi qualificandosi aidi finale. 11.43 L’olandese Franssen ha accumulato due shido ed ora è spalle al muro. Mancano invece solo 20″ al termine dell’incontro tra Bellandi e Gahie. 11.42 Waza-ari di Gahie a ...

