LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Maria Centracchio va ai quarti

12.25 Non una buona giornata quella degli azzurri, che mettono a referto la quarta eliminazione di questa domenica. Basile, Bellandi, Gwend e Paissoni salutano i rispettivi tornei prima dell'arrivo in zona medaglie. 12.22 Doppio Shido vincente della ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terza giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo questa competizione multisportiva. L'Italia vuole essere assoluta protagonista, soprattutto in due eventi: nella gara mista a squadre di tiro con l'arco che mette in ...

18.55 BOXE – Francesco Maietta passa agli ottavi di finale dopo aver sconfitto per 3-2 il bulgaro Kiril Rusinov 18.54 TENNISTAVOLO – Il nostro Mihai Bobocica è stato sconfitto dal finlandese Benedek Olah 18.50 BOXE – Nei -60kg vittorie anche per Dzmitry (Bie) su Tanko (Svk) 5-0, quindi Dogan (Tur)-Khataev (Fin) 5-0, Simsek (Aut)-Eusse (Spa) 0-5, Chalabiyev (Aze)-Ivkovic ...

18.05 judo – L'azzurro sembra salire di colpi col passare dei secondi, ma Zantaraia risponde colpo su colpo ed è sempre molto pericoloso. 18.03 judo – Si comincia!! Zantaraia subito all'attacco, ma Medves riesce a disinnescare la proiezione dell'avversario. 18.02 judo – L'azzurro è tornato in finale all'Europeo dopo l'argento del 2018, ma dovrà vedersela con il temibile ...