LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Maria Centracchio in semifinale

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 13.32 Ivanov vince: il bulgaro si conferma uno degli interpreti più forti della sua specialità infliggendo un ippon micidiale all’azzurro, che ora si giocherà il bronzo nel torneo di ripescaggio. 13.31 Antonio Esposito inizia il suo match contro il rivale. 13.28 Il magiaro Ungvari piega le resistenze dell’olandese De Wit. Ippon decisivo per l’ungherese, che adesso attende inil vincitore del match fra Esposito e Ivanov. 13.22 Fra circa otto minuti è previsto l’inizio delle semifinali in tutti e quattro i tornei sul tatami oggi, ma attenzione perchè in alcune categorie un buon numero di match si sta protraendo al golden score: la posta in palio è altissima. 13.17 Al ...

