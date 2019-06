LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Centracchio conquista un

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 17.37 In corso di svolgimento la finalina degli 81 kg tra il tedesco Wieczerzak e l’ungherese Ungvari. 17.34 Finisce così per l’Italia la seconda giornata di gare dell’Europeo, anche se il programma continua con le ultime due sfide della categoria 81 kg maschile. 17.31 Niente da fare, Maisuradze prosegue la sua azione di sottomissione (con cui aveva inizialmente ottenuto il waza-ari) per altri 10″ e costringe il nostro portacolori alla resa. Sfuma la medaglia nei -81 kg per Antonio Esposito. 17.30 Maisuradze mette a segno un waza-ari ed ipoteca il podio europeo. Esposito ha a disposizione poco più di un minuto per ribaltare le sorti dell’incontro. 17.29 Prima sanzione ...

