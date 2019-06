LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | c’è Fabio Basile! Maria

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata ufficiale di gare dei Campionatidi, valevoli anche per gli European Games di Minsk. Dopo un day-1 estremamente spettacolare e intenso, va in scena quest’oggi una giornata molto interessante che assegnerà i titoli continentali nelle categorie 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili. La rassegna continentale è cominciata positivamente per l’Italia grazie all’argento di Medves nei 66 kg, ma le possibilità di medaglia non sono ancora finite e nella giornata odierna salgono sul tatami addirittura otto atleti azzurri per provare a migliorare il bottino complessivo di due podi raccolti nell’ultima ...

