LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Basile | Parlati | Esposito e

9.48: Tra poco vedremo nella categoria -63 kg Maria Centracchio contro la spagnola Isabel Puche 9.46: Basile, dunque, affronterà al secondo turno il turco Bektas nel secondo turno dei 73 kg. Nei -81 kg al secondo turno Parlati affronterà il belga Casse, mentre ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata ufficiale di gare dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk 2019. Dopo un day-1 estremamente spettacolare e intenso, va in scena quest'oggi una giornata ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terza giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo questa competizione multisportiva. L'Italia vuole essere assoluta protagonista, soprattutto in due eventi: nella gara mista a squadre di tiro con l'arco che mette in ...

18.55 BOXE – Francesco Maietta passa agli ottavi di finale dopo aver sconfitto per 3-2 il bulgaro Kiril Rusinov 18.54 TENNISTAVOLO – Il nostro Mihai Bobocica è stato sconfitto dal finlandese Benedek Olah 18.50 BOXE – Nei -60kg vittorie anche per Dzmitry (Bie) su Tanko (Svk) 5-0, quindi Dogan (Tur)-Khataev (Fin) 5-0, Simsek (Aut)-Eusse (Spa) 0-5, Chalabiyev (Aze)-Ivkovic ...

18.05 judo – L'azzurro sembra salire di colpi col passare dei secondi, ma Zantaraia risponde colpo su colpo ed è sempre molto pericoloso. 18.03 judo – Si comincia!! Zantaraia subito all'attacco, ma Medves riesce a disinnescare la proiezione dell'avversario. 18.02 judo – L'azzurro è tornato in finale all'Europeo dopo l'argento del 2018, ma dovrà vedersela con il temibile ...

17.27 La vice-campionessa olimpica ha disputato un incontro molto propositivo specialmente a cavallo tra la fine dei quattro minuti regolamentari e l'inizio del Golden Score, ma è stata punito oltre i propri demeriti da una gestione dell'incontro molto discutibile da parte degli arbitri. 17.25 Waza-ari di Buchard molto discutibile assegnato dagli arbitri, Sfuma la medaglia per ...

14.53 Uomini, -66 kg. finale per l'oro: Matteo Medves (Italia) – Georgii Zantaraia (Ucr). finale per il bronzo: Margvelashivili (Geo) – Niniashivili (Geo). finale per il bronzo da ripescaggio: Pietrikov (Cze) – Vieru (Mda). 14.47 Donne, -52 kg. finale per l'oro: Kelmendi (Kos) – Kuziutina (Rus). finale per il bronzo: Buchard (Fra) – Perenc (Pol). ...

14.39 ciclismo – E' mancato qualcosa nell'ultimo strappetto a Balsamo che ha chiuso quinta. bronzo per la Bielorussia con Sharakova. Ottava Paternoster 14.38 ciclismo – NIente medaglia per le Azzurre. Doppietta Olanda: Wiebes, seconda Vos 14.37 ciclismo – Treno azzurro davanti 14.37 ciclismo – Ultimo chilometro 14.36 ciclismo – Si è spezzato in più ...

14.25 Odette Giuffrida INTANTO SI RISCATTA! La capitolina sfodera tutta la sua classe e con un perentorio ippon batte l'azera Mammadaliyeva ottenendo così la possibilità di giocarsi il bronzo nella finale del torneo di ripescaggio. 14.20 L'azzurro nella finalissima se la vedrà contro l'ucraino Zantaraia, che nella seconda semifinale ha superato Niniashivili; l'altro ...

13.56 ciclismo – Ultimi 25 km della gara su strada femminile, poco più di un minuto il vantaggio delle fuggitive. 13.52 ARCO – Medaglia di bronzo per l'Italia! Battuta per tre set a uno la Spagna, 54-50 il quarto parziale a favore degli azzurri. 13.49 JUDO – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l'irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – ...

13.49 Judo – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l'irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – Purtroppo la Spagna ha vinto il terzo set per 57-56 con gli azzurri. 13.45 CICLISMO – 35 km all'arrivo, 1'45" il vantaggio delle tre fuggitive. 13.39 ARCO – L'Italia ha vinto i primi due set della finale per il bronzo contro la ...

13.47 Medves VINCE E VA IN SEMIFINALE! STRAORDINARIO L'AZZURRO 13.46 Medves SFODERA UN WAZA-ARI E POI UN IPPON! 13.42 Shido infilitto anche a Burns. Attualmente 2-1 il computo delle penalità per passività. 13.40 Comminati due Shido all'azzurro che rischia di concedere un punto al rivale. 13.36 Matteo Medves è sul tatami contro il suo avversario Burns. Via, si comincia! 13.30 Punto ...

13.16 Al termine di una battaglia tirata, Odette Giuffrida deve dire addio ai sogni di gloria. Per l'atleta italiana ci sarà comunque la possibilità di giocarsi il bronzo nel torneo di ripescaggio 13.10 Odette Giuffrida è già sul tatami, contro la russa Kuziutina. Il suo inizio di match non è stato dei migliori, è sotto 1-0. 13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro ...

13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro l'irlandese Burns, che nel frattempo si è sbarazzato del belga Van Gansbeke 13.01 Non riesce nella medesima impresa Manuel Lombardo che deve cedere il passo al padrone di casa, il bielorusso Shershan; il quale si aggiudica il match con un ippon vincente. 12.57 MEEEDVES C'E! Il portacolori italiano supera il turno battendo ...