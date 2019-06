LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Basile | Parlati ed Esposito al

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 9.48: Tra poco vedremo nella categoria -63 kg Maria Centracchio contro la spagnola Isabel Puche 9.46:, dunque, affronterà al secondo turno il turco Bektas nel secondo turno dei 73 kg. Nei -81 kg al secondo turnoaffronterà il belga Casse, mentrese la vedrà contro l’ucraino Khomula 9.44. MISSIONE COMPIUTA PER!!!! Triplo shido (ippon) per lui e sconfitto Luz nella pool degli 81 kg. Per il momento en-plein per i nostri portacolori 9.42:e Luz vanno al Golden Score 9.41: Uno shido per parte trae il portoghese Luz. Situazione di assoluta parità. 9.40: GRANDI!!!! Con un ippon i due azzurri superano Reiter e Druzeta e continuano la loro ...

