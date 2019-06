LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Basile | Parlati | Centracchio

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.18: In corso sul tatami n.2 il math tra la croata Matic e la belga Taeymans nella categoria dei -70 kg 10.16: Bellandi che affronterà al secondo gturno la francese Gahie nel prossimo turno 10.16: E c’è la vittoria di Bellandi!!! Waza-ari decisivo e ottima impressione destato dall’azzurra nei -70 kg 10.15: GRANDE BELLANDI!! Un waza-ari a 10″ dalla fine contro Novikava 10.14: Prima sanzione per la nostra Bellandi 10.13: Attenzione altro shido per Novikava e bielorussa con le spalle al muro. Alice deve approfittarne! 10.12: Tenta Bellandi di andare in rotazione, con successivo strangolamento. Novikava però si difende bene. 10.11: Uno shido subito dalla bielorussa e Bellandi che deve ...

