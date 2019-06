LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Basile al terzo turno dei -73 kg!

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.28: Eccellente! Con un ippon a 1’18” dal termine vola aldei -73 kg 10.26: Vedremo presto sul tatami n.3 anche Carola Paissoni contro la spagnola Bernabeu. 10.25: Sul tatami il nostroche affronta il turco Bektas 10.24: Prosegue il cammino l’olandese Polling che con un waza-ari si impone senza problemi contro la Vargas Koch 10.23. Vargas Koch che è atleta vittoriosa del bronzo olimpico a Rio, quindi da non sottovalutare ma Polling sta andando fortissimo 10.23. Sul tatami n.2 in vantaggio 1-0 l’olandese Polling contro la tedesca Vargas (-70 kg). 10.21: Tra non molto il nostrotornerà sul tatami n.1 per confrontarsi con il turco Bektas nei -73 ...

