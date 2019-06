LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | domenica 23 giugno | Basile al terzo turno dei -73 kg!

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.50 Il prossimo italiano in gara sarà Antonio Esposito, impegnato nel secondodei -81 kg con il russo Khubetsov tra quattro incontri sul tatami 3. 10.44: GRANDE CAROLA PAISSONI!!! Triplo shido per l’azzurra che vola secondonella categoria dei -70 kg 10.43: ATTENZIONE!! Due shido anche per la spagnola Bernabeu 10.42: Si va al Golden Score in questa sfida tra Paissoni e Bernabeu con l’azzurra che ha due shido sul “groppone” 10.40: Doppio shido nel frattempo per Paissoni che a un minuto dalla conclusione è con le spalle al muro 10.39: NOOO!!!! Parlati subisce un ippon da Casse a 30″ dalla fine, quando era in vantaggio. Che peccato per l’azzurro (-81 ...

