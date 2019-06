LIVE Italia-Polonia 1-0 volley | Nations League 2019 in DIRETTA | 6-8 | polacchi in

LIVE Italia-Polonia 1-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-23 - azzurri avanti dopo un primo set all’insegna dell’equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 5-3 Piano molto attento chiude di prima intenzione dopo l’attacco di Pinali 4-3 Bednorz a segno, lo schiacciatore di Modena sta salendo di colpi 4-2 Lavia valuta al meglio il servizio lungo di Muzaj 3-2 Bednorz a segno in diagonale, ancora una buona difesa degli azzurri sul primo attacco 3-1 Klos commette invasione a muro, ottimo il servizio di Russo 2-1 Ennesimo errore della ...

LIVE Italia-Polonia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-12 - azzurri in vantaggio nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 16-12 Sliwka attacca sull’asticella, secondo timeout tecnico del primo periodo 15-12 Totale incomprensione tra Giannelli e Piano 15-11 Sbaglia anche Lavia dai nove metri, già tre errori per l’Italia in questo fondamentale 15-10 MURO DI PIANO! Sliwka cerca senza successo il pallonetto 14-10 Bednorz restituisce immediatamente il favore 13-10 Lungo di un soffio il servizio di ...

LIVE Italia-Polonia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-5 - buona partenza degli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 8-5 MURO GIANNELLI! ALLUNGO AZZURRO! Timeout tecnico Molte proteste da parte del tecnico della Polonia che viene sanzionato dal primo arbitro con il cartellino giallo 7-5 RUSSO D’ASTUZIA! Il centro italiano vince il contrasto a rete e firma il primo break! 6-5 Primo tempo perfetto di Piano! 5-5 Muzaj ancora a segno con un attacco in parallela 5-4 MURO GRANITICO DI ANTONOV! Molto ...

LIVE Italia-Polonia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto per la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Polonia – La cronaca di Italia-Serbia 3-0 – La cronaca di Italia-Argentina 1-3 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, dodicesimo impegno per gli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile! La formazione allenata da Chicco Blengini ha sorpreso tutti nella prima fase della prestigiosa competizione ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PIOGGIA D’ORO! Tris di vittorie tra arco - ciclismo e trap femminile! L’Italia vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.45 TENNISTAVOLO – Eliminata l’azzurra Anna Piccolin battuta 4-1 (11-7, 4-11, 11-7, 11-5, 11-4) dalla russa Mikhailova 15.43 ATLETICA – L’Italia chiude al terzo posto il suo girone del Dynamic New Athletics e dunque dovrà passare dai ripescaggi perchè alla semifinale andavano DIRETTAmente i vincenti di ogni gruppo e le migliori ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. ITALIA ESALTANTE! Doppio oro tra ciclismo ed arco! Rossi e Stanco ci riprovano nel trap! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 TIRO A VOLO – Stanco, Galvez 26, Salmi 25; Rossi 24 15.19 TIRO A VOLO – Stanco 23; Galvez 22; Rossi, Salmi 21; Makela-Numela 17 15.17 TIRO A VOLO – Stefecekova con 16 piattelli è la prima tiratrice eliminata dalla finale del trap femminile. Chiude al sesto posto 15.16 TIRO A VOLO – Stanco 21; Galvez, Salmi, Rossi 20 15.12 TIRO A VOLO – Stanco sola al comando ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in finale nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Grazini - Rossi e Stanco in finale nel trap. Esposito e Centracchio ci provano nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 judo – C’è attesa per i due Italiani impegnati nei quarti di finale: Esposito e Centracchio a caccia delle medaglie. 12.52 judo – Sarà il bulgaro Ivanov il rivale del nostro Antonio Esposito nel match valido per le semifinali della categoria 81 kg uomini. 12.50 Tiro A VOLO – 22/25 per Pellielo. 117 totale, fuori dalla finale. Ci sarà solo Valerio Grazini ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in finale nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Show tricolore nel trap : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 JUDO – A breve sarà il momento di Carola Paissoni. L’azzurra, nella -70 kg, se la vedrà agli ottavi di finale contro la polacca Daria Pogorzelec. 12.05 Tiro A VOLO – Sbagliano in tanti: Pellielo anche rientra tra i virtuali qualificati alla finale. Con un 25 anche per lui sarebbe matematico. 12.03 Tiro A VOLO – Due Italiane in finale nel trap al femminile: Silvana ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in finale nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 ARCO – Comincia il quarto di finale tra Italia e Croazia nel Mixed Team (compund), in palio un posto tra le migliori quattro 11.26 CICLISMO – Dopo 15 km al comando un terzetto formato da bielorusso Samoilau, il lussemburghese Petelin e lo slovacco Cully con 1’02” sul gruppo principale dove si trovano gli Italiani 11.22 Tiro A VOLO – Silvana Stanco e ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 ARCO – Nel primo quarto di finale del Mixed Team (compound) la Turchia supera la Francia per 151-148 e accede alla semifinale 11.00 Tiro A VOLO – Si apre la seconda serie al femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi nelle posizioni di testa a caccia della finale 10.58 Tiro A VOLO – Conclusa la prima serie della mattinata per la qualificazione del Trap ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile al terzo turno dei -73 kg! Grande Italia sul tatami bielorusso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.28: Eccellente Basile! Con un ippon a 1’18” dal termine vola al terzo turno dei -73 kg 10.26: Vedremo presto sul tatami n.3 anche Carola Paissoni contro la spagnola Bernabeu. 10.25: Sul tatami il nostro Basile che affronta il turco Bektas 10.24: ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PODIO AZZURRO! Italia in FINALE nel Mixed Team di arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 arco – E’ FINALEEEEEEEEEE!!! Azzurri da medaglia nel Mixed Team dell’arco olimpico!!!! Battuta 6-2 la Bielorussia (38-31) nell’ultimo set. Ora vediamo chi tra Germania e Gran Bretagna affronterà gli azzurri per l’oro 9.19 arco – La Bielorussia accorcia le distanze. 4-2 per l’Italia che ha la seconda possibilità di chiudere il match a proprio ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia in semifinale nel Mixed Team di arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.28 arco – Olanda avanti 3-1 con la Bielorussia. Chi vince va in semifinale con l’Italia nel Mixed Team dell’arco olimpico 8.27 TIRO A SEGNO – Risale la china Monna che al momento è virtualmente al settimo posto ma manca ancora molto alla fine della qualificazione 8.24 TIRO A SEGNO – Iniziate le qualificazioni della carabina aria compressa 10 metri maschile. Non ...