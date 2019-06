LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 23 giugno PIOGGIA D’ORO! Tris di vittorie

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. ITALIA ESALTANTE! Doppio oro tra ciclismo ed arco! Rossi e Stanco ci riprovano nel trap! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 TIRO A VOLO – Stanco, Galvez 26, Salmi 25; Rossi 24 15.19 TIRO A VOLO – Stanco 23; Galvez 22; Rossi, Salmi 21; Makela-Numela 17 15.17 TIRO A VOLO – Stefecekova con 16 piattelli è la prima tiratrice eliminata dalla finale del trap femminile. Chiude al sesto posto 15.16 TIRO A VOLO – Stanco 21; Galvez, Salmi, Rossi 20 15.12 TIRO A VOLO – Stanco sola al comando ...

12.55 judo – C'è attesa per i due Italiani impegnati nei quarti di finale: Esposito e Centracchio a caccia delle medaglie. 12.52 judo – Sarà il bulgaro Ivanov il rivale del nostro Antonio Esposito nel match valido per le semifinali della categoria 81 kg uomini. 12.50 Tiro A VOLO – 22/25 per Pellielo. 117 totale, fuori dalla finale. Ci sarà solo Valerio Grazini ...

12.09 JUDO – A breve sarà il momento di Carola Paissoni. L'azzurra, nella -70 kg, se la vedrà agli ottavi di finale contro la polacca Daria Pogorzelec. 12.05 Tiro A VOLO – Sbagliano in tanti: Pellielo anche rientra tra i virtuali qualificati alla finale. Con un 25 anche per lui sarebbe matematico. 12.03 Tiro A VOLO – Due Italiane in finale nel trap al femminile: Silvana ...

11.28 ARCO – Comincia il quarto di finale tra Italia e Croazia nel Mixed Team (compund), in palio un posto tra le migliori quattro 11.26 CICLISMO – Dopo 15 km al comando un terzetto formato da bielorusso Samoilau, il lussemburghese Petelin e lo slovacco Cully con 1'02" sul gruppo principale dove si trovano gli Italiani 11.22 Tiro A VOLO – Silvana Stanco e ...

11.02 ARCO – Nel primo quarto di finale del Mixed Team (compound) la Turchia supera la Francia per 151-148 e accede alla semifinale 11.00 Tiro A VOLO – Si apre la seconda serie al femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi nelle posizioni di testa a caccia della finale 10.58 Tiro A VOLO – Conclusa la prima serie della mattinata per la qualificazione del Trap ...

10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

9.40 JUDO – Successo anche per Fabio Basile nei 73 kg, il campione olimpico avanza al secondo turno avendo la meglio sull'austriaco Reiter 9.38 JUDO – Christian Parlati supera il primo turno negli 81 kg superando il croato Druzeda 9.35 Tiro A SEGNO – La Finale maschile andrà in scena alle 10.30, adesso la qualificazione femminile con Maria Varricchio e Margherita ...

9.22 arco – E' FINALEEEEEEEEEE!!! Azzurri da medaglia nel Mixed Team dell'arco olimpico!!!! Battuta 6-2 la Bielorussia (38-31) nell'ultimo set. Ora vediamo chi tra Germania e Gran Bretagna affronterà gli azzurri per l'oro 9.19 arco – La Bielorussia accorcia le distanze. 4-2 per l'Italia che ha la seconda possibilità di chiudere il match a proprio ...

8.28 arco – Olanda avanti 3-1 con la Bielorussia. Chi vince va in semifinale con l'Italia nel Mixed Team dell'arco olimpico 8.27 TIRO A SEGNO – Risale la china Monna che al momento è virtualmente al settimo posto ma manca ancora molto alla fine della qualificazione 8.24 TIRO A SEGNO – Iniziate le qualificazioni della carabina aria compressa 10 metri maschile. Non ...

Il programma della giornata (23 giugno) – Gli azzurri in gara (23 giugno) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terza giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo questa competizione multisportiva. L'Italia vuole essere assoluta protagonista, soprattutto in due eventi: nella gara mista a squadre di tiro con l'arco che mette in ...

18.55 BOXE – Francesco Maietta passa agli ottavi di finale dopo aver sconfitto per 3-2 il bulgaro Kiril Rusinov 18.54 TENNISTAVOLO – Il nostro Mihai Bobocica è stato sconfitto dal finlandese Benedek Olah 18.50 BOXE – Nei -60kg vittorie anche per Dzmitry (Bie) su Tanko (Svk) 5-0, quindi Dogan (Tur)-Khataev (Fin) 5-0, Simsek (Aut)-Eusse (Spa) 0-5, Chalabiyev (Aze)-Ivkovic ...

18.05 judo – L'azzurro sembra salire di colpi col passare dei secondi, ma Zantaraia risponde colpo su colpo ed è sempre molto pericoloso. 18.03 judo – Si comincia!! Zantaraia subito all'attacco, ma Medves riesce a disinnescare la proiezione dell'avversario. 18.02 judo – L'azzurro è tornato in finale all'Europeo dopo l'argento del 2018, ma dovrà vedersela con il temibile ...

14.39 ciclismo – E' mancato qualcosa nell'ultimo strappetto a Balsamo che ha chiuso quinta. bronzo per la Bielorussia con Sharakova. Ottava Paternoster 14.38 ciclismo – NIente medaglia per le Azzurre. Doppietta Olanda: Wiebes, seconda Vos 14.37 ciclismo – Treno azzurro davanti 14.37 ciclismo – Ultimo chilometro 14.36 ciclismo – Si è spezzato in più ...

13.56 ciclismo – Ultimi 25 km della gara su strada femminile, poco più di un minuto il vantaggio delle fuggitive. 13.52 ARCO – Medaglia di bronzo per l'Italia! Battuta per tre set a uno la Spagna, 54-50 il quarto parziale a favore degli azzurri. 13.49 JUDO – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l'irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – ...