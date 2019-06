LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 23 giugno Italia in finale nel Mixed Team

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 ARCO – Comincia il quarto ditrae Croazia nel(compund), in palio un posto tra le migliori quattro 11.26 CICLISMO – Dopo 15 km al comando un terzetto formato da bielorusso Samoilau, il lussemburghese Petelin e lo slovacco Cully con 1’02” sul gruppo principale dove si trovano glini 11.22 TIRO A VOLO – Silvana Stanco e Jessica Rossi sono impegnate nella seconda serie di qualificazione della mattinata, la quinta complessiva dopo le tre disputate nella giornata di ieri. Entrambe le azzurre sono perfettamente in lotta per un posto in! 11.20 ARCO – La Russia supera la Germania nel secondo quarto didel(compound) con il punteggio di 154-143, tra poco in campo Sergio Pagni e Marcella Tonioli per i colori azzurri 11.16 JUDO – ...

